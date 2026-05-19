La Rioja tiende la mano a los médicos para mejorar "dentro de sus competencias" sus derechos y reducir listas de espera

Archivo - Concentración de médicos frente al Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha vuelto a tender la mano a los médicos riojanos para "intentar llegar a acuerdos y mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios" a pesar de que, como han matizado, "muchas de las cuestiones que plantean solo pueden ser solventadas con el Ministerio". Desde La Rioja aseguran también que, con todas las jornadas de huelgas convocadas, ya hay un retraso en las listas de espera quirúrgicas de 20 días.

Así lo ha indicado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, a preguntas de los periodistas tras la nueva convocatoria de huelga iniciada ayer por los médicos de todo el país en contra del Estatuto Marco.

Una vez más -ha insistido Domínguez- "exigimos al Estado que se siente a la mesa de negociación y que, de una vez por todas, lleguen a un acuerdo".

AYER SE SUSPENDIERON 300 ASISTENCIAS SANITARIAS EN AP

Alfonso Domínguez también ha querido cuantificar en qué se está traduciendo esta huelga de médicos en nuestra comunidad autónoma. Solo en el día de ayer se suspendieron 300 asistencias sanitarias en Atención Primaria, 750 atenciones en consultas externas, 50 intervenciones correspondientes a 11 quirófanos y 29 pruebas diagnósticas.

"Si acumulamos todas las semanas de huelga, en La Rioja ya se han suspendido más de 30.000 consultas, 1.200 pruebas diagnósticas no se han realizado al igual que 800 cirugías".

Además, a día de hoy calculan que ya llevan un retraso en las listas de espera quirúrgica de 20 días, una situación "directamente imputable al conflicto laboral que viven los profesionales sanitarios". En coste valoran 4 millones de euros en cirugía y otros 4 millones en consultas.

A pesar de ello -prosigue- el Ejecutivo riojano "lleva trabajando desde hace mucho tiempo para mejorar sus condiciones laborales", dentro de las competencias posibles. Sobre todo, ha indicado, "para tener la capacidad de atraer y de mantener en nuestra región cuantos más profesionales sanitarios seamos capaces con la puesta en marcha de nuestro plan de fidelización".

Por eso -añade- "nos hemos adelantado a determinadas cuestiones que sí son responsabilidad de la comunidad autónoma".

Además ha indicado que el pasado 29 de enero ya se mantuvieron diferentes contactos entre la Consejería y los profesionales sanitarios de la región, hay contactos entre los representantes del sindicato y conversaciones con la directora y la dirección de recursos humanos del Servicio Riojano de Salud.

La consejera de Salud, María Martín, "se ofrece a cuantas peticiones o reuniones se puedan celebrar para escuchar y ver en qué podemos mejorar las condiciones de trabajo de estos empleados pero lo cierto es que hay cuestiones que solo se pueden solucionar a través del Boletín Oficial del Estado y en las negociaciones que se producen dentro del Ministerio", ha finalizado Domínguez.