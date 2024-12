La Rioja, entre las tres comunidades autónomas donde más bajan las disoluciones matrimoniales

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Rioja, junto con Navarra y la Región de Murcia, encabezan la lista de los territorios donde más han bajado las demandas por disolución matrimonial durante el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo de tiempo de 2023, según los datos que ha hecho públicos el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, La Rioja sigue siendo, junto a Canarias y la Comunidad Valenciana, donde más demandas de disolución matrimonial se han presentado por cada 100.000 habitantes durante el tercer trimestre del año. Concretamente, La Rioja ha registrado 43,0 demandas por cada 100.000 habitantes.

En total han ingresado entre los meses de julio, agosto y septiembre de este año 140 demandas mientras que en 2023 sumaron un total de 153 demandas, lo que supone un descenso del 8,5 por ciento. La tasa de descenso en el conjunto de España ha sido de un 1,4 por ciento. Durante el segundo trimestre del año se han tramitado 5 separaciones, frente a la 6 del año anterior. En cuanto al número de divorcios consensuados se han registrado 83 frente a los 81 del año pasado.

Los divorcios no consensuados pasan de 66 en el tercer trimestre del año pasado a 52 en el mismo periodo de tiempo de 2024. Bajan los no consensuados un 21,2 por ciento y los divorcios no consensuados suben un 2,5 por ciento. Los procesos para la Modificación de Medidas no consensuadas presentados han sido un total de 32.

En 2023 ingresaron 35, por lo que en 2024 se ha registrado una bajada del 8,6 por ciento. Las causas para la Modificaciones de Medidas consensuadas han pasado de 20 a 8, lo que arroja un descenso del 60,0 por ciento.

Los procesos no consensuados por Guardia y Custodia de hijos no matrimoniales, han descendido un 23,5 por ciento. Se han presentado un total de 26 en 2024 mientras que en 2023 ingresaron 34. Y las demandas de Guardia y Custodia de hijos no matrimoniales consensuadas han bajado notablemente con respecto a 2023. El año pasado se presentaron 40 y este año 20, por lo que el descenso es del 50,0 por ciento.