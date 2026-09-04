La Rioja vota en contra de un modelo de financiación "que perjudica gravemente los intereses de la comunidad"

LOGROÑO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha rechazado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en Madrid, la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) por considerar que "castiga de forma especialmente grave a La Rioja y a los riojanos", y "rompe los principios de igualdad y solidaridad que deben regir el sistema".

La propuesta, que "nace por la imposición de un partido independentista catalán (ERC), penaliza severamente a nuestra región y la sitúa como la comunidad peor tratada en la asignación de nuevos recursos", pasando de tener un índice de financiación por habitante ajustado de 109 puntos a 94 puntos, lo que "empeora comparativamente el vigente modelo de financiación de los riojanos".

En estas circunstancias, el Ejecutivo regional exige al Gobierno de España que "retire la propuesta y que presente una nueva que sea acordada de forma multilateral, rigurosa y transparente entre todas las comunidades, refleje la realidad de cada territorio y garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos básicos, la igualdad y un reparto equitativo de los recursos".

Y es que, "un Gobierno que defiende verdaderamente los intereses de La Rioja y de los riojanos no puede aceptar nunca un cambio en el modelo de financiación que nos lleve a un clarísimo retroceso y una pérdida de recursos con respecto a la situación actual y a lo que nos corresponde en el conjunto de España".

Así lo ha planteado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, durante su intervención en el CPFF, encuentro en el que 13 comunidades y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, independientemente del color político, han manifestado su rechazo a "un modelo impuesto a sus espaldas, que rompe la igualdad entre territorios y vulnera los principios de solidaridad y redistribución de la renta que sustentan el Estado social y democrático de derecho, condiciones imprescindibles para que pueda prosperar una reforma que afecta al conjunto de los españoles".

Así, el Gobierno de España "debe retirar el modelo y presentar uno nuevo que sea negociado de forma multilateral, rigurosa y transparente, refleje la realidad de cada territorio y garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos básicos, la igualdad y un reparto justo de los recursos".

Alfonso Domínguez ha subrayado que La Rioja "no puede aceptar un documento que nos deja en la cola de España y que supone un agravio comparativo injustificado".

Ha recordado que "el sistema de financiación debe garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, reciban los mismos servicios públicos en condiciones de igualdad", y ha advertido de que "ninguna reforma puede imponerse sin diálogo, sin transparencia y sin respeto a los principios de solidaridad y equilibrio territorial que sustentan el Estado autonómico". Por ello, ha denunciado que "una vez más el actual Gobierno de España maltrata a La Rioja y considera a los riojanos como ciudadanos de segunda".

Un modelo que responda a "las necesidades reales de las comunidades" El consejero ha insistido en que la propuesta aprobada hoy "no responde a las necesidades reales de las comunidades autónomas", y muy particularmente de La Rioja, máxime en un momento en el que el coste de los servicios públicos fundamentales -dependencia, sanidad, educación, atención a la despoblación y envejecimiento demográfico- crece de manera sostenida y exige "una financiación suficiente y estable". Por ello, La Rioja insiste en reclamar al Ejecutivo central "que retire el modelo y presente uno nuevo que pueda ser negociado entre todos".

En este sentido, y mientras se avanza en ese nuevo marco aprobado por consenso de los españoles, el Ejecutivo riojano ha planteado "una solución transitoria para todas las comunidades autónomas: que el Estado habilite un fondo complementario sobre el modelo actual que palíe la situación de infrafinanciación en la que nos encontramos todas las comunidades provocada por el encarecimiento de la prestación de los servicios públicos esenciales desde 2009, última reforma del SFA, hasta la actualidad".

Alfonso Domínguez ha enfatizado que la propuesta, tal y como llega para su tramitación en las Cortes Generales, "resulta clara y objetivamente negativa para La Rioja. No solo no mejora nuestra financiación; muy al contrario, perdemos, lo que resulta a todas luces injustificado e inmerecido, y un retroceso y un perjuicio comparativo con el resto de España".

En consecuencia, ha incidido, cualquier reforma del sistema de financiación "debe garantizar la suficiencia financiera de los servicios públicos básicos, la igualdad entre españoles y un reparto justo de los recursos", algo que "solo puede lograrse mediante una negociación multilateral, transparente y rigurosa que refleje la realidad de cada territorio".