El riojano Abilio Martínez Varea se convertirá este sábado en obispo de Ciudad Real

CIUDAD REAL, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora obispo de Osma-Soria, el riojano Abilio Martínez Varea, se convertirá este sábado, día 27, en el nuevo obispo de Ciudad Real y prior de las Órdenes Militares, durante una celebración que contará con la presencia de 23 obispos y más de 150 sacerdotes.

La misa de inauguración del ministerio episcopal en Ciudad Real de Abilio Martínez Varea comenzará a las 11.00 horas, siendo presidida la celebración, en los primeros momentos, por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, acompañado por el administrador apostólico de Ciudad Real, Gerardo Melgar y por el propio Abilio Martínez Varea.

A las 11.00 horas se situarán los tres en la puerta de los Reyes de la Catedral de Ciudad Real. Allí, el presidente del Cabildo, Bernardo Torres, ofrecerá al nuevo obispo de Ciudad Real el lignum crucis, una reliquia de la cruz de Cristo, y también agua bendita con la que se asperjará a él y a los presentes, ha informado la Diócesis de Ciudad Real en nota de prensa.

A continuación, recorriendo la vía sacra, llegarán hasta la capilla del Santísimo. Allí, después de un breve rato de oración, irán a la sacristía de la Catedral donde se revestirán para la eucaristía. En ese momento comenzará la procesión con los sacerdotes, los arzobispos y obispos venidos de distintos puntos de España y los tres obispos mencionados con anterioridad que ya se habrán incorporado a la celebración.

Después del saludo del arzobispo, llegará la alocución del consejero primero y jefe de Negocios de la Nunciatura Apostólica en España, Roman Walczak. No es posible la asistencia del Nuncio apostólico en España, Piero Pioppo porque, aunque ya está anunciado como nuncio, sin embargo, todavía no ha presentado las cartas credenciales al rey Felipe VI.

Después de la alocución de Walczak, el que hasta ahora ha sido el obispo, Gerardo Melgar, presentará a la Diócesis al nuevo obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez. En ese momento se mostrarán y leerán las letras apostólicas por las que el papa León XIV nombra a Abilio Martínez Varea obispo de Ciudad y prior de las Órdenes Militares.

En este momento, el nuevo obispo recibirá del arzobispo de Toledo, hasta ese momento presidente de la celebración, el báculo que simboliza al pastor de la Iglesia y se sentará en la cátedra como signo de tomar posesión de la Diócesis de Ciudad Real. En este instante, ya será nuevo obispo de Ciudad Real y continuará la celebración de la eucaristía como de costumbre.

En la misa participarán veintitrés obispos entre los que se encuentran un cardenal, y cuatro arzobispos, dos de ellos eméritos. Concelebrán 120 sacerdotes de Ciudad Real, entre religiosos y sacerdotes diocesanos, además de 13 sacerdotes de la Diócesis de Osma-Soria, nueve sacerdotes de la Diócesis Calahorra y La Calzada-Logroño y sacerdotes de otras diócesis.

A la misa está prevista la asistencia del presidente regional, Emiliano García-Page; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares y la Corporación municipal.