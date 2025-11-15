El riojano Eduardo San Vicente, Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Fotografías La Sidra en Gijón - EDUARDO SAN VICENTE

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sidrería La Galana, en la Plaza Mayor de Gijón, ha acogido este viernes la entrega de premios del XVII Concurso Internacional de Fotografías La Sidra y la inauguración de la exposición que reúne las 20 obras finalistas de esta edición.

Eduardo San Vicente, fotógrafo riojano, recibió el Primer Premio, dotado con 700 euro y la Medalla de Oro de la Confederación Española de Fotografía (CEF), por su obra "Gotas que cuentan historias: escanciando tradición", una imagen destacada por su fuerza simbólica y su representación del escanciado como gesto icónico de la cultura sidrera asturiana.

El Segundo Premio, con 200 euro y la Medalla de Plata CEF, fue para Juan Carlos Hernández Fernández por "Siempre está con nosotros". El Tercer Premio, con 100 euro y la Medalla de Bronce CEF, recayó en Francisco J. Domínguez García por "Sidra cardiosaludable". La Mención Especial Sidra JR, dotada con 100 euro y dos cajas de Sidra JR, fue otorgada a Óscar Chamorro Flórez por "Lavadero de botellas".

La exposición permanecerá abierta en La Galana durante todo el mes de noviembre y continuará posteriormente en el Museo de la Sidra de Asturias (Nava). En 2026, la muestra itinerante recorrerá varias ciudades europeas de la red Cider Cities, proyectando la cultura sidrera a nivel internacional.