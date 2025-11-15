El riojano Eduardo San Vicente, Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Fotografías La Sidra en Gijón

El riojano Eduardo San Vicente, Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Fotografías La Sidra en Gijón
El riojano Eduardo San Vicente, Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Fotografías La Sidra en Gijón - EDUARDO SAN VICENTE
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 15 noviembre 2025 10:43

   LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Sidrería La Galana, en la Plaza Mayor de Gijón, ha acogido este viernes la entrega de premios del XVII Concurso Internacional de Fotografías La Sidra y la inauguración de la exposición que reúne las 20 obras finalistas de esta edición.

   Eduardo San Vicente, fotógrafo riojano, recibió el Primer Premio, dotado con 700 euro y la Medalla de Oro de la Confederación Española de Fotografía (CEF), por su obra "Gotas que cuentan historias: escanciando tradición", una imagen destacada por su fuerza simbólica y su representación del escanciado como gesto icónico de la cultura sidrera asturiana.

   El Segundo Premio, con 200 euro y la Medalla de Plata CEF, fue para Juan Carlos Hernández Fernández por "Siempre está con nosotros". El Tercer Premio, con 100 euro y la Medalla de Bronce CEF, recayó en Francisco J. Domínguez García por "Sidra cardiosaludable". La Mención Especial Sidra JR, dotada con 100 euro y dos cajas de Sidra JR, fue otorgada a Óscar Chamorro Flórez por "Lavadero de botellas".

   La exposición permanecerá abierta en La Galana durante todo el mes de noviembre y continuará posteriormente en el Museo de la Sidra de Asturias (Nava). En 2026, la muestra itinerante recorrerá varias ciudades europeas de la red Cider Cities, proyectando la cultura sidrera a nivel internacional.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado