Los riojanos consumen una media de 165 huevos por habitante en 2025

Huevos - INPROVO

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja fue en 2025 la cuarta comunidad autónoma que más huevos consumió de toda España, con una media de 165 unidades por habitante al año, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) recogidos por la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO).

La cifra, enmarcada en la celebración del Día Mundial del Huevo -el pasado viernes-, confirma un patrón de consumo sostenido y sitúa a la región en un 13% por encima de la media nacional, que registra un consumo de 146 huevos por persona.

Asimismo, el MAPA sitúa en 3,21 euros el gasto medio mensual por persona en La Rioja en 2025, un dato que refuerza el papel del huevo como un alimento accesible y muy presente en la compra habitual. Además, el consumo por habitante creció un 12,4% respecto al año anterior.

Además de por su consumo, La Rioja destaca también por su base productiva. La comunidad registró un total de 11 granjas de producción de huevos y, según el MAPA, en 2025 alcanzó una producción de 3.135 miles de docenas, lo que supone un descenso del 4,68% respecto al año anterior.

La Rioja contó en 2025 con un censo total de 137.582 gallinas de las que el 37,79% ya corresponde a sistemas alternativos, según los datos del MAPA.