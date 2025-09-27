Los riojanos, los terceros más viajeros de España con 1.085 viajes por cada mil habitantes

Archivo - Una persona con una maleta en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Los españoles realizaron 46,4 millones de viajes en el segundo trimestre y gastaron un 9,7 por ciento más

MADRID/LOGROÑO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Eliminando el efecto del tamaño de cada comunidad, los españoles más viajeros en el segundo trimestre de este año fueron los residentes en Comunidad de Madrid (1.132 viajes por cada mil habitantes), País Vasco (1.098) y La Rioja (1.085).

Los españoles realizaron 46,4 millones de viajes en el segundo trimestre de este año, un 2,9 por ciento más que en el mismo periodo de 2024, y elevaron su gasto un 9,7 por ciento, hasta los 15.202 millones de euros, según la encuesta de turismo de residentes publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajes cuyo destino principal fue el territorio nacional aumentaron un 1,9 por ciento en el segundo trimestre y los realizados al extranjero se dispararon un 11,8 por ciento en tasa interanual.

El gasto en los trayectos al extranjero se incrementó un 14,3 por ciento interanual en el segundo trimestre, hasta los 5.206 millones de euros, mientras que el gasto de los viajes por el interior de España subió un 7,5 por ciento y totalizó casi 10.000 millones de euros.

El gasto medio diario fue de 92 euros en el segundo trimestre (76 euros en los viajes con destino interno y 153 euros en los realizados al extranjero).

Los viajes de ocio, recreo y vacaciones, que representaron el 54,4 por ciento del total, se incrementaron un 4,9 por ciento interanual en el segundo trimestre y las visitas a familiares o amigos subieron un 6,7 por ciento.

Por su parte, los viajes realizados por negocios y otros motivos profesionales disminuyeron un 9 por ciento y los efectuados por otros motivos se redujeron un 11,4 por ciento.

Por tipo de alojamiento, los viajes con destino interno en los que los residentes acudieron a viviendas de familiares o amigos aumentaron un 9,9 por ciento. En los viajes al extranjero, el alojamiento en hoteles creció un 2,1 por ciento.

ANDALUCÍA, CATALUÑA Y VALENCIA.

Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes en el segundo trimestre fueron Andalucía (16,9 por ciento del total), Cataluña (14,7 por ciento) y Comunitat Valenciana (10,3 por ciento).

En cuanto al origen, los viajes realizados por los residentes en Cataluña supusieron el 19 por ciento del total. Por detrás se situaron Comunidad de Madrid (17,9 por ciento) y Andalucía (14,5 por ciento).

GASTO DE LOS VIAJES.

Por partidas de gasto, el mayor en los viajes internos fue el realizado en alojamiento, con el 27 por ciento del total y un aumento anual del 7,9 por ciento. En los viajes al extranjero, el mayor gasto fue en transporte, con el 30,7 por ciento del total y un incremento del 11,5 por ciento.

Por destino principal, los gastos medios diarios más altos se registraron en los viajes a Comunidad de Madrid (111 euros), Canarias (110) e Illes Balears (106). Y los más bajos en Castilla-La Mancha (59), Extremadura (61) y Castilla y León (62).

Por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Canarias (108 euros), Illes Balears (107) y Cantabria (103). Y los menores en Aragón (83), Castilla-La Mancha (85) y Comunitat Valenciana (88).

El INE también ha ofrecido datos de excursiones realizadas por los españoles durante los pasados meses. En el segundo trimestre del año la población de más de 15 años realizó un total de 44,7 millones de excursiones con un descenso anual del 15 por ciento. El 96,1 por ciento de ellas fueron por motivos personales.