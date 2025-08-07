Los riojanos Urdiales y Jiménez torearán en San Mateo 2025, en el que se presentará el rejoneador Diego Ventura

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los riojanos Diego Urdiales y Fabio Jiménez -este último tiene previsto tomar la alternativa el 15 de agosto en Alfaro- harán el paseíllo en la feria taurina de San Mateo 2025 de Logroño, que se extenderá del 21 al 24 de septiembre, con tres corridas a pie y una de rejones. Precisamente, en está última hará su presentación en Logroño, tras 27 años de alternativa, el rejoneador Diego Ventura.

No será la única presentación en la feria matea, ya que a Ventura y Jiménez, se unirá el rejoneador Sergio Galán, y los toreros de a pie, Diego San Román y Aarón Palacio -que tomará la alternativa el 20 de septiembre en Nimes-. No faltarán en el abono mateo Morante de la Puebla, Roca Rey, Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Borja Jiménez y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Los carteles han sido presentados, el empresario Óscar Martínez Labiano, más conocido como 'Chopera', señalando que en el capítulo ganadero, saltarán a 'La Ribera', los astados de 'Fuente Ymbro', 'Nuñez del Cuvillo' y 'Garcigrande', mientras que para rejones se han reseñado toros de 'El Capea', Carmen Lorenzo y San Pelayo.

