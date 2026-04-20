Riojastat publica por primera vez la estadística 'Inserción laboral de los titulados de la Universidad de La Rioja'

LOGROÑO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Instituto de Estadística de La Rioja, en colaboración con la Universidad de La Rioja, publica por primera vez la operación 'Inserción laboral de los titulados de la Universidad de La Rioja', una nueva herramienta estadística que permite conocer con detalle la evolución laboral de los egresados de la universidad pública riojana hasta tres años después de haber finalizado sus estudios y su vinculación con el mercado de trabajo riojano.

Esta operación forma parte del Plan de Estadística de La Rioja 2025 2028 y responde al objetivo de reforzar la información disponible sobre formación superior, empleo y cualificación profesional en la comunidad. La publicación analiza la situación laboral de los titulados de Grado, Máster y Doctorado mediante un seguimiento en cinco momentos temporales clave: a los 3 meses de egresados, 6 meses, 1 año, 2 años y 3 años.

Para ello, Riojastat cruza los ficheros de titulados proporcionados por la Universidad de La Rioja con diversas fuentes administrativas: padrón municipal de habitantes, afiliación a la Seguridad Social y demandantes de empleo del Servicio Riojano de Empleo.

Este procedimiento permite determinar si los titulados residen en La Rioja, si están afiliados, si figuran como demandantes de empleo o si se consideran activos en el mercado laboral riojano. La operación ofrece información detallada sobre múltiples dimensiones que influyen en la inserción laboral, entre ellas:

'Rama y nivel de estudios (Grado, Máster, Doctorado) 'Actividad económica (CNAE). 'Tiempo de dedicación durante los estudios'. Nacionalidad' 'Prácticas curriculares y extracurriculares. 'Movilidad nacional e internacional' 'Nota media'.

Vía de acceso a la universidad. Grupo de edad y sexo.

Además, se publican tasas de inserción y tasas de actividad para cada periodo analizado, lo que permite observar la evolución del acceso al empleo de los titulados residentes en La Rioja.

Junto con las consultas habituales, la publicación incorpora un gráfico interactivo que permite visualizar de forma dinámica cómo los titulados de las distintas ramas de estudio (Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, y Artes y Humanidades) se incorporan al mercado laboral en función del tiempo transcurrido desde el egreso. Esta herramienta facilita la comprensión de los patrones de entrada al mercado del trabajo y mejora la accesibilidad de la información para ciudadanos, medios de comunicación y agentes socioeconómicos.

Los datos y la información de esta publicación pueden ser consultados y descargados a través de la página web del Instituto de Estadística de La Rioja dentro del de Mercado Laboral: https://www.larioja.org/estadistica/es/area-tematica-economi... Con esta nueva operación, Riojastat amplía el sistema estadístico regional y pone a disposición de la sociedad una información esencial para conocer la evolución del empleo cualificado, apoyar la planificación educativa y laboral y reforzar la toma de decisiones basada en datos.