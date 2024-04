Roberto Moreno, presidente de AREPAK, expone desde el viernes en el Colegio de Ingenieros Industriales sus últimas obras

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Roberto Moreno Romeo, presidente de la Asociación Riojana de Enfermos de Parkinson (AREPAK), inaugura este viernes su muestra de pintura en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales a las 19 horas. La exposición compuesta por 14 cuadros de paisajes de La Rioja podrá visitarse desde el viernes 12, que se inaugura a las 19 horas, hasta el martes 30 de abril de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

En palabras del propio Roberto Moreno Romeo "soy pintor autodidacta y he participado en talleres de Xubero, Carlos López Garrido, Carlos Corres, Manolo Romero y Arancha Lanchares. Enamorado de las viñas de La Rioja, me atrevo también con acantilados y paisajes urbanos. Acepto críticas con la idea de ir mejorando ya que soy nuevo en estos avatares, pero igualmente quiero agradecer que asistáis a esta exposición en la que he puesto un interés especial".