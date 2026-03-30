Roberto Salinas elegido presidente de la UAGR-COAG en el XVIII Congreso del sindicato - UAGR-COAG

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Roberto Salinas ha sido elegido presidente de la UAGR-COAG en el XVIII Congreso del sindicato. Acompañan en la Comisión Permanente de la Unión al viticultor de Briñas Óscar Bobadilla López (viticultor y cerealista de Baños de Río Tobía), Gonzalo Gangutia Martínez (viticultor de Cenicero), Águeda Gil Fernández (viticultora de Alcanadre), Carlos Martínez Garrido (viticultor de El Villar de Arnedo), Álvaro Sodupe Ortega (viticultor de San Asensio) y Roberto Ruiz-Clavijo Díez (viña y nogales en Clavijo y Valle de Ocón)

Los afiliados asistentes al Congreso aprobaron el Informe Sindical y la Ponencia de Política Agraria, además de modificar algunos artículos de los estatutos. En la clausura de la cita intervinieron Noemí Manzanos, consejera de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Mundo Rural y el miembro de la Ejecutiva de COAG Andoni García. También estuvo presente la directora general de Agricultura y Ganadería, Mª Jesús Miñana.

ROBERTO SALINAS BEZARES (BRIÑAS, 1968)

Afiliado desde que es agricultor, cultiva viñas, tanto en propiedad como en arrendamiento. Entró en la Comisión Permanente de la UAGR-COAG en el XV Congreso (marzo de 2018). A partir del XVI Congreso (octubre de 2022) ha asumido el cargo de responsable de vitivinicultura del sindicato, siendo además vocal por la Unión en el Consejo Regulador y en la Interprofesional de Vino de Rioja.