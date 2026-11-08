Rosalía Alpina acude a Transparencia y Defensor del Pueblo por falta de información ambiental del Gobierno de La Rioja

Archivo - Parque Natural de Sierra Cebollera, en La Rioja. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Naturalista Rosalía Alpina ha acudido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y al Defensor del Pueblo "ante la falta de respuesta, o la respuesta incompleta, del Gobierno de La Rioja a diversas solicitudes de información ambiental relacionadas con actuaciones que afectan al medio natural riojano".

La Asociación presentó el 29 de diciembre de 2025 una primera solicitud de información ambiental y una segunda el 7 de marzo de 2026.

Entre otras cuestiones, solicitó conocer si determinadas roturaciones de terrenos forestales y eliminaciones de vegetación habían sido autorizadas y, en caso contrario, si se habían incoado expedientes sancionadores o de restauración de la legalidad y qué medidas se habían adoptado para recuperar los terrenos afectados.

Ante la "falta de respuesta", Rosalía Alpina reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y al Defensor del Pueblo, haciendo constar que habían transcurrido casi ocho meses desde la primera solicitud y más de cinco desde la segunda sin que se hubiera facilitado la mayor parte de la información requerida.

La Asociación recuerda que la Ley 27/2006, que regula el acceso a la información ambiental, establece con carácter general un plazo máximo de un mes para facilitarla, ampliable a dos meses cuando el volumen o complejidad de la información lo justifique y dicha ampliación sea comunicada al solicitante.

Rosalía Alpina muestra "especial preocupación" por las numerosas roturaciones de terrenos forestales y la eliminación de ribazos, eriales y otros elementos de vegetación natural detectadas en El Villar de Arnedo y Pradejón, en áreas de especial interés para la fauna protegida y dentro del ámbito del Plan de Recuperación de Aves Esteparias.

Después de meses de espera, la Asociación continúa sin conocer si buena parte de estas actuaciones estaban autorizadas y, en caso contrario, qué medidas de restauración o sancionadoras se han adoptado.

La Asociación considera "especialmente preocupante" la desaparición de ribazos y otros elementos de vegetación natural por su importancia como componentes del hábitat y del paisaje agrario del que dependen las aves esteparias. Por ello considera "necesario conocer también si se ha exigido la recuperación de los terrenos y elementos naturales eliminados.

PREOCUPACIÓN POR EL EXPEDIENTE RELACIONADO CON ARNETURE.

Otra de las principales cuestiones planteadas se refiere al proyecto ARNETURE, promovido por INMO-ARNEDO.

En este caso, la Administración sí comunicó que determinadas actuaciones se habían realizado sin disponer de Evaluación Ambiental favorable favorable, que se había iniciado un expediente sancionador y que se había requerido a la empresa la suspensión de las actuaciones.

Sin embargo, la Asociación considera "difícil de entender" que, aproximadamente un año después de que los hechos fueran puestos en conocimiento de la Administración, la información facilitada continuara refiriéndose esencialmente a la incoación de un expediente sancionador, sin informar claramente sobre su evolución, las actuaciones practicadas o, en su caso, la sanción impuesta.

Esta situación preocupa "especialmente" a Rosalía Alpina teniendo en cuenta la gravedad que podrían revestir los hechos conforme a la legislación de evaluación ambiental y la entidad de las sanciones previstas para las infracciones muy graves.

Por ello reclama que el Gobierno de La Rioja facilite información suficiente para conocer cuándo se incoó efectivamente el expediente, qué actuaciones se han practicado, qué medidas se han adoptado y si existe ya una propuesta de resolución, una resolución sancionadora o cualquier otra decisión sobre el procedimiento.

Para la Asociación Naturalista Rosalía Alpina resulta "preocupante" que una organización dedicada a la defensa del medio ambiente tenga que acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y al Defensor del Pueblo para intentar obtener información ambiental solicitada formalmente meses atrás.

La Asociación recuerda que "el acceso a la información ambiental permite a ciudadanos y organizaciones conocer y comprobar la actuación de las administraciones públicas en la protección del medio natural". Después de meses de espera, "consideramos necesario que quede constancia pública de que una parte sustancial de estas solicitudes continúa sin respuesta".

Rosalía Alpina reclama, por tanto, que "se facilite la información pendiente y pueda conocerse de forma objetiva y verificable qué actuaciones de inspección, restauración y, en su caso, sanción ha desarrollado la Administración ante los hechos denunciados".