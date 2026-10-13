Rubén Antoñanzas repetirá como cabeza de lista del PR+ a la Alcaldía de Logroño en las elecciones de mayo de 2027

Antoñanzas, en el centro, flanqueado por Beltrán (a la derecha/ y Bañares (a la izquierda) - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual concejal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño Rubén Antoñanzas repetirá como cabeza de lista de la formación regionalista a la Alcaldía de Logroño en las elecciones municipales previstas para de mayo de 2027.

Así lo ha anunciado el propio edil, en una comparecencia ante los medios en la Plaza del Ayuntamiento logroñés en la que ha estado acompañado por la presidenta del PR+, Rita Beltrán, y la vicepresidenta del partido, Montse Bañares.

Como ha afirmado Antoñanzas, tras decidir la Ejecutiva -por unanimidad, como ha precisado posteriormente Beltrán- que sea el número 1 a Logroño, "la verdad que me presento con muchísima ilusión y ganas y absolutamente convencido de que el PR+ va a ser decisivo para que en esta ciudad no gobierne la ultraderecha y para que no gobierne Vox".

"Uno de nuestros grandes objetivos -ha incidido- es evitar que fuerzas que son de extrema derecha lleguen a gobernar y a decidir sobre esta ciudad y ahí vamos a poner absolutamente todo nuestro empeño".

Todo, ha apuntado, con "un programa muy claro, muy cercano a la ciudadanía y con cuatro ejes fundamentales: vivienda, soterramiento, barrios y todo lo que tiene que ver con las inversiones tanto del Gobierno de La Rioja como del Estado".

Ha comenzado por la vivienda que, para los regionalistas, ha dicho, "es algo absolutamente fundamental". "Para nosotros es muy importante que tanto nuestros jóvenes como las familias encuentren un espacio donde poder vivir, para crear su proyecto de vida en esta ciudad. Nos preocupa muchísimo que nuestros jóvenes no puedan encontrar vivienda, que no puedan acceder a los alquileres", ha reseñado.

Así, ha recordado que "durante toda la Legislatura hemos estado planteando propuestas en este sentido, porque para nosotros nuestro mayor objetivo es que familias y jóvenes encuentren un lugar donde poder vivir, donde poder trabajar y que sea en Logroño y sea en esta tierra", por lo que ha subrayado que "vamos a seguir planteando iniciativas".

SOTERRAMIENTO.

Respecto al soterramiento, ha señalado igualmente "nuestra preocupación ante ese compromiso por parte del Gobierno de La Rioja y del Gobierno de España de invertir dentro de lo que es la ciudad de Logroño, después de 25 años esa herida sigue todavía abierta, tenemos que unir la ciudad, tenemos que coser esos barrios".

Especialmente, Antoñanzas ha recordado que "el soterramiento tiene implícitos unos terrenos donde se pueden construir 1.200 viviendas, terrenos públicos que están en ese Logroño ya consolidado, en ese Logroño con servicios", resaltando, además, que "hemos sido el único partido que durante estos tres años largos de Legislatura hemos estado defendiendo la necesidad de apostar" por estos terrenos.

Acerca de los barrios, "estarán ya hasta aburridos de haberme oído hablar de que Logroño se construye desde sus barrios, pero es que realmente creo firmemente en este concepto, que Logroño se articula por sus barrios, que los barrios cada vez tengan menos diferencias".

Algo que ha contrapuesto a que "si algo hemos tenido en estos cuatro años de Conrado Escobar son notables diferencias entre los diferentes barrios, lo podemos ver día a día dentro de lo que es la limpieza pero también lo vemos con las dotaciones". "Va a seguir siendo la apuesta del PR+ llenar de servicios y llenar de vida los barrios de la ciudad", ha asegurado.

Y, por último, respecto a las infraestructuras, Antoñanzas hamostrado su "enorme preocupación por esa falta de inversión por parte del Estado y del Gobierno de La Rioja en la ciudad de Logroño", por lo que ha defendido que "necesitamos estar en ese Gobierno para defender lo que nos corresponde absolutamente a los logroñeses y a las logroñesas".

EXPECTATIVAS.

"Estamos absolutamente convencidos de que vamos a ser decisivos, de que vamos a poder evitar un Gobierno de extrema derecha en este Ayuntamiento", ha asegurado Antoñanzas, que ha aprovechado para agradecer "la confianza que deposita el partido en mí y en el equipo que estamos trabajando en Logroño para construir cada día una ciudad mejor, nos vamos a dejar la piel por conseguirlo".

Por eso, las expectativas regionalistas, ha dicho, pasan porque "por supuesto, porque vamos a estar presentes en el Ayuntamiento después de las elecciones", aunque se ha mostrado convencido "en que confiamos incluso en crecer el número de concejales".

"Creemos que hemos hecho un trabajo excelente", ha recalcado el edil del PR+, con un "control riguroso de todo lo que son las acciones del Gobierno" local de mayoría absoluta del PP, a lo que ha sumado que "hemos tenido una política en la que ha faltado el diálogo por parte del Gobierno, pero ante lo que nosotros no hemos hecho más que insistir en políticas, en propuestas, en iniciativas, con voluntad de llegar a acuerdos con el Ejecutivo, que han sido totalmente imposibles".

"Pero sobre todo -ha incidido- hemos llevado muchas veces al pleno la voz de muchos ciudadanos, que nos paran por la calle, nos plantean iniciativas. Hemos hecho propuestas muy sociales, que tienen que ver mucho con el crecimiento económico y sobre todo con la vivienda. Queremos pensar que los logroñeses y logroñesas van a apoyar esta política que hemos seguido de control exigente al Gobierno pero también con un proyecto de ciudad que nace de los propios logroñeses".

"CANDIDATO PERFECTO".

Por su parte, Rita Beltrán ha calificado al candidato cmo "una persona que cumple fielmente el objetivo del Partido Riojano en cuanto a trabajo, responsabilidad, compromiso con la ciudadanía, cercanía a los ciudadanos".

"No hay más que andar con él por la ciudad de Logroño y ver cómo muchísimas personas le paran, se acercan, le preguntan, le dicen y les escuchan, que es el principio de nuestro partido, la escucha activa porque queremos es saber cuáles son los problemas de todos los ciudadanos para intentar buscar una solución", ha añadido la presidenta regionalista.

En sus palabras, "actualmente el Partido Riojano es una gran alternativa de Gobierno, no solamente en lo que es el Ayuntamiento de Logroño, sino también en todas las poblaciones en las que nos vamos a presentar y, por supuesto, de cara al Parlamento regional", porque, ha afimado, "somos un partido con sentido común, que escuchamos a las personas, que estamos en un trabajo continuado de mejora".

De este modo, ha subrayado que "hay muchísimas cosas que mejorar, después de tres años y pico de una mayoría absoluta del Partido Popular, vemos como Logroño no avanza, Logroño está estancado, Logroño está con muchas problemáticas, con muchas cosas encima de la mesa que no terminan de desarrollarse".

Y, en ese marco, ha finalizado, "Rubén Antoñanzas, que es una persona trabajadora, con rigor y que está siempre muy pendiente de todo lo que sucede, es el candidato perfecto para ponerse al frente de este Ayuntamiento de Logroño, al frente de poder desarrollar esta ciudad como realmente se merece, porque realmente pensamos que Logroño está totalmente estancada y que es una muy buena opción".