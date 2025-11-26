Rubén Fernández y Víctor Aldama se clasifican a la final del Nacional de Caza Menor con Perro - FEDERACIÓN RIOJANA DE CAZA

LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rubén Fernández y Víctor Aldama estarán presentes en la final del 56º Campeonato de España de Caza Menor con Perro. Ambos cazadores riojanos, clasificados para las semifinales nacionales junto a Héctor Segura, completaron una gran actuación en Villaescusa de Haro (Cuenca) para conseguir 1.750 puntos y entrar dentro de los 12 mejores, consiguiendo así un billete para esa gran final.

La semifinal Norte se disputó en un coto muy característico de Castilla-La Mancha, con abundancia de conejo y perdices salvajes especialmente difíciles y desconfiadas, que pusieron a prueba la pericia de los 26 participantes, que abatieron un total de 15 perdices y 104 conejos. El vencedor fue el vasco Mikel Torné, que firmó una actuación sobresaliente con 2 perdices y 7 conejos, sumando 2.850 puntos y dominando la clasificación con solvencia.

En segunda posición se situó el gallego Iván Moure, que logró 2 perdices y 6 conejos para un total de 2.600 puntos. El tercer puesto fue para el navarro Peio Beraza, que completó una sólida jornada con 1 perdiz y 6 conejos, acumulando 2.050 puntos.

Tras ellos, completaron las doce plazas restantes: César Bayo, Josep Maria Sanfeliu, Alfonso del Sol, José Félix Fernández, Juan Manuel Ballestero, Rubén Fernández, Pablo Martín, Víctor Aldama y Sergio Blanco. La semifinal Sur, por su parte, ofreció una jornada igualmente exigente, con condiciones de caza duras y muy similares a las de la semifinal Norte, que dieron lugar a enfrentamientos muy igualados y que finalizó con 8 perdices y 77 conejos abatidos en total.

El valenciano Carlos Arnau lideró la clasificación con una brillante actuación basada en 3 perdices y 3 conejos, alcanzando 2.400 puntos y rubricando el mejor registro del día. Le siguió el andaluz Francisco López, que obtuvo 1 perdiz y 7 conejos para sumar 2.300 puntos, quedándose muy cerca del liderato. El tercer clasificado fue también andaluz, José Antonio López, que consiguió 1 perdiz y 6 conejos y totalizó 2.050 puntos.

Completaron las restantes plazas de finalistas: José Luis Martín, Jaime Cubillo, Fernando del Campo, Francisco Luis Delgado, Víctor Manuel Ortiz, Jesús Lozano, José Luis Vivas, Enrique Martín y Rafael Martínez. VILLEGAS ESPERA.

Las semifinales Norte y Sur, celebradas este fin de semana en los municipios conquenses de Villaescusa de Haro y Carrascosa de Haro respectivamente, determinaron a los 24 finalistas que acompañarán en Villegas (Burgos) al campeón vigente el 6 de diciembre, junto a un representante de Canarias, otro de Baleares y otro de Ceuta.

En total, 28 participantes disputarán una gran final muy esperada en la que el cazador local Ricardo Ramos Rilova defenderá su título de campeón de España, conquistado en 2024 en Villadiego, ante una afición que llenará la comarca para animarle. Se espera una afluencia masiva de público y un ambiente excepcional para ver competir a los 28 mejores cazadores nacionales, clasificados entre los más de 5.000 participantes que han competido en las pruebas locales, comarcales, autonómicas y semifinales nacionales.

Con los finalistas confirmados y el terreno en perfectas condiciones, Villegas se prepara para recibir a miles de aficionados en lo que promete ser una de las finales más emocionantes de los últimos años. El próximo sábado 6 de diciembre, sus campos acogerán la final del 56º Campeonato de España de Caza Menor con Perro, la prueba reina del calendario deportivo de la Real Federación Española de Caza (RFEC).