Este sábado se celebra una gala benéfica a favor de AFA Rioja con actuación de Emsamble Vocal

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coral Ensamble Vocal y la agrupación Voces del Recuerdo, compuesta por usuarios con alzheimer leve o moderado, protagonizarán este sábado 3 de octubre una gala solidaria a favor de AFA Rioja. Un evento que se desarrollará a partir de las 19,00 horas en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño y para el que ya se pueden adquirir las entradas con un precio de 10 euros en las librerías Santos Ochoa de Gran Vía y Calvo Sotelo o en las propias sedes de AFA Rioja (calle Manresa 2-4 o calle Menéndez Pelayo 9, bajo).

Durante la gala, los asistentes podrán disfrutar de una tarde de música con un repertorio preparado especialmente para la ocasión por Ensamble Vocal y también por Voces del Recuerdo, grupo compuesto por treinta y seis personas con alzheimer leve o moderado de la entidad.

Todo lo recaudado en el concierto se destinará íntegramente a los proyectos y actividades que desarrolla AFA Rioja en sus dos centros de Logroño.

Cabe recordar que la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia, ya que representa hasta el 70 por ciento de los casos. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), se estima que en España la enfermedad de Alzheimer afecta a unas 800.000 personas y cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos. En La Rioja se considera que hay aproximadamente casi 8.000 afectados por prevalencia de edad.

AFA RIOJA es una entidad que se constituyó en 1993, que en la actualidad agrupa a más de 500 socios, atiende a más de 200 usuarios y cuenta con dos centros en Logroño en los que trabajan diferentes profesionales (psicólogos, trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, auxiliares y musicoterapeutas). La entidad ofrece, entre otros servicios, programas de sensibilización, información, orientación y asesoramiento, así como talleres de estimulación cognitiva.

Las entradas para esta gala solidaria pueden adquirirse en los siguientes puntos de venta:

Librería Santos Ochoa - Gran Vía, 55

Librería Santos Ochoa - Calvo Sotelo, 19

Sede de la asociación, Centro de Manresa - calle Manresa, 2-4

Centro de Somosierra - calle Menéndez Pelayo, 9, bajo