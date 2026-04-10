Este sábado comienza en Nalda la 'Feria Nómada Rural. Libros en el territorio' - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este sábado comienza en Nalda la primera edición de la 'Feria Nómada Rural. Libros en el territorio', que contará con mesas redondas, conversaciones, presentaciones y una feria de editoriales. Las actividades, impulsadas por Gobierno de La Rioja y Fundación Caja Rioja, se desarrollarán en la Plaza de la Tela de la localidad. Ignacio Elguero, Lorenzo Soto, Fran Alonso, Jaume Centelles y Chus Rojo son algunos de los invitados.

A partir de las 11 horas habrá un encuentro informativo en el que participarán, además de las personas que se dan cita, el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes. El objetivo de esta iniciativa es abordar el papel transformador de la lectura y la función de las bibliotecas a través de mesas redondas, conversaciones, presentaciones y una feria de editoriales.

La feria comenzará el sábado a las 10 horas en la Sala García Fajer del Ayuntamiento de Nalda con el diálogo 'El poder transformador de la lectura', entre Ignacio Elguero, escritor, periodista y director de iniciativas culturales en RTVE, y Miguel Ángel Muro, doctor en Filosofía y Letras, catedrático de la Universidad de La Rioja en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.

A las 17,30 horas tendrá lugar la mesa redonda 'Comunidades lectoras: el papel social del bibliotecario hoy' con Josu Rodríguez Ortega, director de la Biblioteca de La Rioja; Esther Felipe, directora de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona de Logroño; Fernando Juárez, bibliotecario municipal de Muskiz; y Lorenzo Soto, responsable de contenidos y coordinación de la web de recomendación de lecturas Canal Lector de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Esta mesa estará moderada por Nuria del Río Pozo, directora de la biblioteca municipal de Arnedo.

Ya el domingo, a partir de las 11 horas, se ha programado la mesa redonda 'Bibliotecas vivas: espacios de lectura y convivencia' con Fran Alonso, escritor, editor y periodista que ha publicado más de 30 libros, entre ellos 'La rebelión de la lectura', y es miembro fundador de la Asociación 'Espazo Lectura'; Jaume Centelles, promotor del 'Espai Llamps i Centelles, observatorio de literatura infantil y juvenil; y Juan Cruz Groisman, coordinador de la Biblioteca Popular de Santurde de Rioja. Será moderada por Diego M. Continente, director de Amadeus Aula Creativa. Para continuar la jornada tendrá lugar, a las 12:30 horas, la presentación y lectura en voz alta del libro 'La Rebelión de la lectura' por parte de su autor, Fran Alonso, y la ilustradora Chus Rojo.

A continuación, y para finalizar, habrá un taller de construcción de casa con libros en la Plaza de la Tela. La 'Feria Nómada Rural. Libros en el territorio' contará también con la presencia de editoriales y librerías. En total, serán diez: Librería Veo Veo, Instituto de Estudios Riojanos, Editorial Pepitas de Calabaza, Editorial Fulgencio Pimentel, Editorial Siníndice, Literaria Kalea, Editorial Tinta Mala, Editorial Pluma y Pixel, y la Asociación Riojana de Escritores (ARE).

El horario será de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas el sábado, y en horario de mañana el domingo. Biblioteca Nómada La Biblioteca Nómada estará presente también en la Plaza de la Tela durante el fin de semana en el horario de la Feria Nómada Rural. De 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas el sábado, y en horario de mañana el domingo.

La Biblioteca Nómada ha sumado localidades y este año viaja a 16 municipios de La Rioja para acercar la lectura al mundo rural con préstamo de libros y actividades de animación lectora. A los diez municipios de la primera edición (Alesanco, Arnedillo, Santurde, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Nalda, Ausejo, Villoslada de Cameros, Uruñuela y Huércanos), se unen en el año 2026 seis localidades nuevas: Arenzana de Abajo, Camprovín, Préjano, Medrano, Tudelilla y Torrecilla en Cameros.