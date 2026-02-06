Sáinz asegura que el Ayuntamiento "no va a fallar en las Cien Tiendas, volverá a ser el corazón comercial de Logroño"

Archivo - Terrazas en la zona de las Cien Tiendas de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento de Logroño "no va a fallar en absoluto en las Cien Tiendas, no va a caber margen de error" se pondrá "todo el esfuerzo necesario y todo el dinero que haga falta para que el corazón comercial de Logroño vuelva a brillar pase lo que pase en los Juzgados, con la empresa y los procedimientos".

Miguel Sáinz ha respondido así a preguntas de los periodistas tras conocer que el TSJR ha fallado a favor de la empresa 'Cotodisa' al entender que el Ayuntamiento debió ampliar el plazo de ejecución en Cien Tiendas.

Como ha destacado el concejal, "todos tenemos muy claro lo que sucedió en Cien Tiendas, de quienes fueron las responsabilidades" pero "lo que puedo decir es que el futuro de las Cien Tiendas, pase lo que pase con los procedimientos, es brillante".

En este punto ha querido asegurar a los vecinos que "habrá un nuevo proyecto consensuado con ellos. Podrán aportar sus perspectivas, habrá al menos dos reuniones y no vamos a fallar, no cabe margen de error".

Miguel Sáinz confía así en que, como está sucediendo con la mayor parte de los procedimientos, sean ganados por el Ayuntamiento "pero todos sabemos que hay responsabilidades políticas que ya se vieron en las urnas".

La idea del Consistorio, ha dicho, es que el año que viene, en 2027 "se comience a trabajar en el tramo de Doctores Castroviejo y seguir pensando en el futuro".