La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento acoge la muestra 'Cuerpo, arte, movimiento y expresión' de la Casa de la Danza - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Danza instala una nueva muestra en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño bajo el título 'Cuerpo, arte, movimiento y expresión', que podrá disfrutarse desde este viernes y hasta el 30 de agosto.

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto con el director de la Casa de la Danza, Perfecto Uriel, han hecho un recorrido por las piezas expuestas en la planta baja del Consistorio.

Se trata de una exposición que presenta piezas únicas que la Casa de la Danza dispone en propiedad y que acerca al Ayuntamiento de Logroño para el disfrute de todos los ciudadanos.

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, ha puesto en valor "la gran riqueza de esta muestra y la generosidad de la Casa de la Danza, que saca de sus instalaciones estas piezas para acercarlas un poco más a todos los logroñeses y logroñesas".

Como ha explicado la edil, esta muestra está formada por "trajes de una calidad y belleza únicos, cedidos a la Casa de la Danza por bailarines de primer nivel del panorama nacional e internacional".

Así, ha citado nombres "como Ana González, ex primera bailarina del Ballet Nacional de España, Ninel Kurgapkina, ex Primera bailarina del Ballet Kirov de San Petersburgo, o Ada González, primera bailarina del Ballet de la Ópera Nacional de Bucarest-Rumanía, entre otros grandes artistas".

En la Sala de Exposiciones se podrá disfrutar también de una parte de la colección 'Danza entre pinceles', una muestra de zapatillas de ballet de bailarines internacionales, pintadas por artistas de todo el mundo y convertidas en auténticas piezas únicas.

Entre los pintores que han realizado estos trabajos destacan algunos riojanos como Luis Burgos, Demetrio Navaridas, Ángel Compairé, José Uriszar, Alfredo Ayarza o Carmen Hierro.

Para completar la exposición, se podrá disfrutar de una selección de fotografías de la colección "La Danse, ça tourne" (La danza, gira), un paseo por diferentes enclaves mundialmente conocidos durante la gira de unos bailarines de la Cía Bejárt de Lausanne. Ellos son Marsha Rodríguez, Cosima Muñoz, Vitale Safronkine e Iker Murillo.

Fernández ha querido destacar que "este material es solo una pequeña parte del patrimonio que existe en el Museo de la Casa de la Danza y que está visitable durante el resto del año para todas aquellas personas que se den un paseo por la Calle San Gregorio, ubicación de la Casa de la Danza".