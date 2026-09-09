La Sala Negra abre temporada con un ciclo 'escéptico' para combatir pseudociencias y fomentar el pensamiento crítico - EUROPA PRESS

Las teorías sobre el 11-S, el negacionismo sobre el eclipse o el negocio de la salud, entre las charlas escogidas para "hacer pensar" LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Negra de Logroño contará este mes de septiembre con un nuevo ciclo 'Escéptico', dudar para entender, que ofrecerá tres charlas (gratuitas) y dos espectáculos que harán pensar a los asistentes sobre conspiraciones, negacionismo o el negocio de la salud.

Ésta es una de las novedades que la Sala Negra incorpora en esta edición que comenzará el 10 de septiembre con el espectáculo 'Bienvenido Mr Eclipse', una comedia de Iluna Producciones, con un show gamberro, divertido y participativo en torno al fenómeno que se pudo observar en España el pasado 12 de agosto.

El ciclo continuará al día siguiente, 11 de septiembre, a las 20,30 horas, con la charla 'Ellos mueven los hilos: qué son, cómo se difunden y en qué nos dañan las teorías de la conspiración'. En este caso el periodista y escritor Mauricio-José Schawarz hablará, precisamente, del 11-S y de cómo nos afectan dichas teorías en nuestro día a día.

Posteriormente, el sábado, 12 de septiembre, a las 18,00 horas, será el turno del médico especialista en Neurología, Fede Castillo, quien abordará el negocio de la salud.

Por la tarde, a las 19,30 horas, Helena Matute, catedrática emérita de Psicología experimental en la Universidad de Deusto ofrecerá la charla 'La magia está en tu mente'. Posteriormente, a las 21,30 horas el Mago Iceman ofrecerá -relacionado con la charla anterior- un espectáculo de teatro para sentir la magia a través de ilusiones y misterio con 'Lo que tu mente no ve'.

Aunque las tres charlas son gratuitas, los dos espectáculos sí que tendrán un coste de 14 euros (https://sala-negra.com/).

Con este ciclo, tal y como ha explicado el gerente de Sala Negra, Alejandro Ramonda, se pretende fomentar el pensamiento crítico y la divulgación científica en un entorno cultural y cercano. Es posible gracias al poyo del Círculo Escéptico, asociación dedicada a promover el escepticismo científico y combatir las pseudociencias.

MÁS DE 11.000 ESPECTADORES EN LA ANTERIOR EDICIÓN

Pero además de este ciclo, Ramonda ha presentado parte de la programación que se podrá ver en 2026/2027 en este espacio junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga. Precisamente, Iturriaga ha valorado la "vitalidad" de esta sala que en su temporada anterior acogió a más de 11.000 espectadores y ofreció alrededor de 200 espectáculos.

Desde el Gobierno riojano -ha asegurado- "creemos en este trabajo" y por ello cuenta con un convenio nominativo de 12.000 euros. Espera -finaliza Iturriaga- que esta nueva edición "venga cargada de buenos espectáculos e historias y mucho público".

Por su parte, Alejandro Ramonda, ha agradecido el apoyo institucional recibido que le permite seguir "con lo que mejor sabe hacer, trabajar". Con una web renovada, en la que se irán incorporando los nuevos espectáculos programados de forma progresiva, Ramonda ha recordado que este año se celebra, además, los 25 años de "la semilla" que dio origen a todo, Dinámica Teatral, empresa matriz de Sala Negra.

Continuarán también los 'Encuentros en Escena', en donde además del espectáculo, se produce un coloquio con la compañía. En concreto, el primer encuentro tendrá lugar el próximo domingo, 4 de octubre, y continuarán los días 25 y 30 del mismo mes.