Saldado de conformidad el juicio contra un hombre por golpear a otro tras una discusión en un parque de Logroño

Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juicio previsto para este miércoles contra un hombre acusado de un delito de lesiones al golpear a otra persona con una llave y romperle cuatro piezas dentales tras una discusión en un parque de Logroño en 2020 se ha saldado de conformidad. De los 4 años y 6 meses de cárcel que solicitaba el Fiscal, finalmente se ha conformado un acuerdo de 2 años de prisión y 15.000 euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil.

Aún así, la pena de cárcel queda supeditada a que el condenado no vuelva a delinquir en 5 años y pague la indemnización a la víctima.

De esos 15.000 euros, explica el TSJR, hay que descontar 3.000 euros que ya ha pagado el acusado. Los 12.000 restantes han sido fraccionados en dos cuotas de 500 euros -los dos primeros meses a partir de la sentencia- y después deberá abonar 60 cuotas más a 183 euros mensuales.

El Fiscal ha aplicado la atenuante de reparación parcial del daño y la atenuante de dilaciones indebidas ya que el caso llegó a la Audiencia en agosto de 2021 y hasta la fecha no se ha celebrado el juicio.

La pena ha quedado suspendida durante 5 años, "condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir y a que satisfaga el pago total de la indemnización de 15.000 euros".

LOS HECHOS

Los hechos se remontan a la noche del 5 de diciembre de 2020 cuando el acusado, E.H.A., reprochó a la víctima su comportamiento tras haber tenido ésta un altercado previo con otra persona.

Con motivo de esa discusión, E.H.A. comenzó a pegarle puñetazos con una llave que llevaba agarrada en la mano, alcanzándole a la víctima en el costado y en la boca.

Tras la agresión, el acusado -junto a la persona con la que la víctima había tenido la discusión previa- abandonó el lugar en un coche y aunque el herido lo intentó evitar subiéndose al capó, éste se cayó al suelo.

Para el Fiscal estos hechos eran constitutivos de un delito de lesiones por lo que procedía imponer el acusado la pena de 4 años y 6 meses de prisión.