Salesianos Los Boscos de Logroño celebra su 75 aniversario con actos conmemorativos durante todo el curso

Imagen histórica del colegio Salesianos Los Boscos de Logroño - SALESIANOS-LOS BOSCOS

LOGROÑO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colegio Salesianos Los Boscos de Logroño celebra este curso su 75 aniversario, una efeméride que será conmemorada a lo largo del año con diferentes actos dirigidos a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general.

El acto central de la celebración tendrá lugar el 15 de abril a las 12,00, fecha en la que el colegio recibirá a las autoridades de la ciudad de Logroño para participar en un acto institucional conmemorativo que recordará la historia y el papel del centro en la vida educativa y social de la ciudad. Los actos se desarrollarán en el patio del colegio y participarán todos los alumnos del Colegio.

Tras el breve acto, las autoridades e invitados asistentes se dirigirán a ver la Exposición de fotografías antiguas colocada en la capilla del Colegio para finalizar el evento en el Salón de Actos del Colegio con una breve charla sobre el papel del Centro en la ciudad de Logroño.

Ese mismo día, a las 17,00 tendrá lugar el acto enfocado a antiguos alumnos y profesores en el que se realizará un pequeño diálogo sobre la historia del colegio.

Teniendo en cuenta que la FP del Centro tiene una gran relevancia para la ciudad, se ha dedicado la mañana del 16 de abril para una mesa redonda en la que han confirmado la asistencia los siguientes ponentes: Carlos Prieto Lezaun, (Moderador), director de alianzas Instituciones y Desarrollo (UNIR); Miguel Ángel Fernández Torroba, viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional; Luis Daniel Marín Bueno, Director General de Formación Profesional; Eva Sanz , Rectora de la Universidad de La Rioja; Maite Seoane Sánchez, Responsable de Formación, Empleo y RSE en FER; Miguel Esquiroz, Coordinador de la FP en los colegios Salesianos

Asimismo, el 18 de abril se celebrará una jornada especial que comenzará con una representación teatral a cargo de Sapo Producciones y que continuará con una comida popular, concebida como un espacio de encuentro y celebración compartida entre alumnos, familias, antiguos alumnos y amigos del centro.

Para finalizar la semana de eventos, el domingo 19 de abril tendrá lugar una misa celebrada por el Obispo de La Rioja en la capilla del colegio. Tras la misma, todos los presentes podrán disfrutar de un tradicional choricillo asado.

Por otro lado, también se ha organizado una exposición de fotografías antiguas que estará expuesta en la capilla del Colegio hasta el 29 de abril y que pasará a estar expuesta en el Colegio Oficial de Ingenieros desde el 7 al 29 de mayo.

REFERENTE EDUCATIVO

Fundado hace 75 años, Salesianos Los Boscos ha sido desde sus inicios un referente educativo y social en Logroño, caracterizándose por su compromiso constante con la formación integral de los más jóvenes y por su atención a las necesidades educativas y sociales del entorno.

El origen del colegio está estrechamente ligado a la figura de María Teresa Gil de Gárate, su fundadora, una mujer pionera que en las décadas de los años 40 y 50 supo superar numerosas dificultades para dar respuesta a las necesidades educativas y humanas de los más desfavorecidos. Su legado sigue siendo hoy una de las señas de identidad del centro.

Con esta programación conmemorativa, Salesianos Los Boscos quiere rendir homenaje a su historia, agradecer la implicación de todas las personas que han formado parte de ella y reafirmar su compromiso con la educación y la ciudad de Logroño.