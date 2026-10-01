El salón de plenos de Calahorra acogerá este viernes los actos de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Local

LOGROÑO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra conmemorará este viernes 2 de octubre la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Local, con una misa a las 11 horas en la capilla del colegio San Agustín y un acto a las 12 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de la ciudad.

La jornada servirá para poner en valor el trabajo que desempeñan los agentes de la Policía Local de Calahorra, así como su compromiso con la ciudadanía, la seguridad y la convivencia en el municipio.

Durante la celebración, se reconocerá la colaboración y el apoyo prestados a la Policía Local a lo largo de este año por parte de un agente de la Policía Nacional y dos ciudadanos de Calahorra.

El Ayuntamiento de Calahorra quiere aprovechar esta fecha para trasladar su reconocimiento y agradecimiento a todos los agentes de la Policía Local por su profesionalidad y por la labor que realizan diariamente en beneficio de los vecinos de la ciudad.

La celebración de los Santos Ángeles Custodios constituye, además, un punto de encuentro para los miembros de la Policía Local, representantes municipales y otros cuerpos y fuerzas de seguridad.