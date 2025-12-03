Salud amplía la vacunación sin cita previa frente a la gripe y el COVID en La Rioja ante el aumento de casos

Archivo - Vacunación en La RIoja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja refuerza la campaña de inmunización frente a la gripe y el COVID ampliando los puntos y horarios de vacunación sin cita previa, al tiempo que realiza un llamamiento especial a la población más vulnerable: la infancia, las personas mayores y los grupos de riesgo.

Este miércoles, día 3, continúa activa la vacunación sin cita previa en los centros de salud de Haro y Calahorra, de 16 a 20 horas. Además, Salud habilitará nuevos turnos sin cita previa en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño los próximos días 9, 10 y 11 de diciembre, en horario de tarde, de 17 a 19 horas, en el Salón de Actos.

Además, las personas interesadas en vacunarse en su centro de salud pueden solicitar cita a través de la web o la app de Rioja Salud, llamando a Salud Responde (941 29 83 33, opción 2), o directamente en su centro de salud.

Uno de los incrementos más destacados de infecciones respiratorias está afectando especialmente a los menores de 1 a 4 años y al grupo de 5 a 14 años. Por ello, Salud insiste en la importancia de que las familias acudan a vacunar a los menores, al igual que las personas mayores o los grupos de riesgo, con el objetivo de reducir la incidencia de la gripe y prevenir posibles complicaciones graves.

De hecho, la campaña de vacunación 2025-2026 'Más vale vacunar que curar' continúa avanzando de manera sólida. En La Rioja se han administrado ya 80.683 dosis de gripe, seis mil más que la semana pasada. En mayores de 65 años, la cobertura alcanza el 59,64%, cuatro puntos más que la semana anterior.

En cuanto al COVID, se han administrado 35.345 dosis, con una cobertura del 47,41% entre los mayores de 70 años.

AUMENTO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS.

En el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), los datos epidemiológicos correspondientes a la semana 48, entre el 24 y 30 de noviembre, confirma que La Rioja continúa en fase epidémica con un aumento significativo de las infecciones respiratorias agudas, que alcanzan los 743,36 casos por 100.000 habitantes, frente a los 638,57 de la semana anterior.

Los grupos de edad más afectados son los de 1 a 4 años, seguidos del grupo 5 a 14 años, manteniéndose la misma tendencia registrada en semanas anteriores.

En cuanto a la gripe, la vigilancia centinela sitúa la incidencia en 173,56 casos por 100.000 habitantes, cifras similares a la de la semana previa.

El sistema registra además 3,27 casos de COVID, tras no haberse detectado ninguno la semana anterior.

A fecha 3 de diciembre, en los hospitales riojanos hay 4 personas ingresadas por COVID, 26 por gripe y ninguna por virus respiratorio sincitial (VRS).

En la última jornada se registraron 339 urgencias en el Hospital Universitario San Pedro (243 adultos y 96 niños) y 78 en el Hospital de Calahorra (63 adultos y 15 niños).