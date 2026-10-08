Salud aumenta en más de 36 millones de euros el presupuesto destinado a profesionales sanitarios

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, acompañada de su equipo, comparece en el Parlamento de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, María Martín, ha informado hoy, en el Parlamento de La Rioja, de que el presupuesto que se destinará, dentro de la Consejería de Salud, a los profesionales sanitarios aumentará en el año 2027 en más de 36 millones de euros.

Martín ha comparecido, en la mañana de hoy, ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento regional para detallar las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio 2027.

Martín ha destacado el "verdadero esfuerzo" que el Gobierno de La Rioja va a hacer que se materializará en un capítulo uno, de personal, con 340 millones de euros y un aumento un del 12,6 por ciento.

Los más de 36 millones de euros para profesionales sanitarios permitirán, ha explicado más tarde la consejera, aumentar la puesta en salud mental con seis plazas de psicólogos clínicos.

Es un presupuesto que, en general, ha dicho, va a permitir "contratar profesionales tanto de Atención Primaria como de Hospitalaria en las profesiones donde más falta hacen".

Además, va a mejorar las condiciones de los profesionales para cumplir el acuerdo firmado recientemente "y que va a retener y captar talento".

El incremento global de la Consejería de Salud y Servicios Sociales alcanza los 954 millones de euros, que contiene "una cifra récord en inversión en salud, con 750 millones de euros".

La consejera ha recordado que el proyecto de Presupuestos Generales de La Rioja para 2027 asciende a 2.322,34 millones de euros, un 9,62 por ciento más que en 2026, y ha incidido en que las políticas dirigidas a la salud, los cuidados y la protección de las personas constituyen una parte esencial de esas cuentas.

Unos presupuestos, ha dicho, que buscan "promover un modelo que avanza a una atención individualizada, facilitar el trabajo y liderazgo de los profesionales, y fomentar la colaboración a todos los niveles asistenciales".

Ha señalado cómo se sigue avanzando en la protección, citando la futura residencia de Aspace, que en el presupuesto del año 2027 contempla dos millones de euros; y, como novedad, un convenio con el pueblo gitano, con 100.000 euros.

También como novedad, el programa de vacunación de las residencias de personas mayores se amplía a los centros de día, dentro del programa de coordinación entre Salud y Servicios Sociales.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la ampliación del Hospital Universitario San Pedro, con la primera fase, y el inicio de la segunda del Adoración Sáenz; la ampliación de Urgencias y del CIBIR; la ampliación del centro de salud de Calahorra; el nuevo centro de salud de Alberite; mejoras en el de Santo Domingo de la Calzada; y nuevos espacios para Hospitalización a Domicilio y rehabilitación neurológica.

Como novedad, el Ejecutivo impulsará un programa destinado a favorecer el bienestar y combatir la soledad no deseada entre los mayores de nuestra región mediante estancias de seis días y cinco noches en los balnearios riojanos de Grávalos, Cervera del Río Alhama y Arnedillo.

Los Presupuestos de 2027 incorporan asimismo un nuevo programa específico de Infancia y Familia, dotado con 1,24 millones de euros, para desarrollar actuaciones preventivas, de sensibilización, prevención de riesgos en entornos digitales y adicciones tecnológicas, conciliación y escuela de familias.

En materia de Igualdad, en 2027 se continuará desarrollando la Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres de La Rioja, las Unidades de Igualdad de las consejerías, los planes municipales y el Plan Corresponsables.

Está previsto, además, presentar el Plan Estratégico de Igualdad de la Administración autonómica, impulsar el Consejo de Participación para la Igualdad y renovar el Centro Asesor de la Mujer como espacio de referencia.

LISTAS DE ESPERA E INVERSIÓN

Para la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, "la consejera lo que debe hacer es escuchar más a todos los profesionales y a los ciudadanos". Además, a su juicio, "el problema de fondo es que la política sigue por el mismo derrotero de la privatización".

Le ha resultado "curioso" que "con las movilizaciones que ha habido con los centros de servicios sociales públicos de Calahorra, Albelda y Fuenmayor no se incrementa ni el IPC". "Una política continuista que no resuelve los problemas de la gente", ha señalado.

"Tenemos el mayor presupuesto de la historia y los riojanos siguen esperando", ha criticado por su parte el diputado de Vox Héctor Alacid, que ha clamado que "quien no consigue una cita acaba en Urgencias, y éstas sigue colapsadas".

Como dato ha señalado que "dedican dos millones de euros a salud mental y es una cuarta parte de lo que paga el Gobierno de La Rioja en intereses de la deuda adquirida". "No se mide lo que se gasta sino lo que recibe el paciente y el paciente riojano está esperando algo más", ha aseverado.

El diputado socialista Miguel González de Legarra ha cuestionado "qué modelo sanitario está construyendo el Gobierno de Capellán", porque, ha dicho, "una sanidad no mejora porque aumente su presupuesto, sino cuando los ciudadanos consiguen cita".

En Servicios Sociales, por otro lado, ha apuntado a "una situación que también merece una explicación". Y es que "el presupuesto aumenta en unos 20 millones de euros, pero La Rioja va a recibir del Gobierno de España, más de 25 millones de euros adicionales para dependencia y menores".

La portavoz del Partido Popular, Cristina Maiso, ha visto que la consejera ha aportado "soluciones para los problemas tanto desde el ámbito de salud como desde el ámbito de políticas sociales".

"No solo porque estamos ante una coordinación y una implantación de nuevos recursos en materia de salud, tecnológicos, materiales y personales, sino porque, también, se apuesta por la investigación", ha indicado.