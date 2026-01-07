Salud mantiene activado el Plan de Contingencia en La Rioja con descenso de la gripe pero ligero aumento de ingresos

Archivo - Una persona se vacuna, en un centro de refuerzo de vacunación frente a la gripe, a 24 de octubre de 2025, en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza este miércoles, 7 de enero, la situación epidemiológica correspondiente a la semana 1 de 2026, que comprende los días entre el lunes 29 de diciembre de 2025 y el domingo 4 de enero de 2026, en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

Según los datos provisionales de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, La Rioja continúa en fase epidémica, con intensidad media. Durante esta semana se ha observado un ligero descenso de las infecciones respiratorias agudas de forma global, así como un descenso de la incidencia de gripe.

No obstante, el número de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas, por gripe y por Virus Respiratorio Sincitial (VRS) ha aumentado, si bien estos datos continuarán analizándose a lo largo de los próximos días.

INCIDENCIA

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas se sitúa en 743,14 casos por 100.000 habitantes, frente a los 895,02 casos por 100.000 habitantes registrados la semana previa. El grupo de edad con mayor incidencia continúa siendo el de los niños y niñas menores de 1 año.

En el caso de la gripe, la incidencia desciende hasta los 130,99 casos por 100.000 habitantes, frente a los 157,19 casos por 100.000 habitantes de la semana anterior. En cuanto a la COVID-19, no se han detectado casos a través del sistema centinela durante esta semana, frente a los 3,27 casos por 100.000 habitantes registrados en la semana previa.

En relación con la situación asistencial, con fecha 5 de enero de 2026, se encuentran hospitalizadas en La Rioja: 4 personas a causa de COVID-19, 33 personas a causa de gripe y 12 personas a causa de Virus Respiratorio Sincitial (VRS). Estos datos reflejan un ligero aumento en el número de ingresos por gripe, así como por otras infecciones respiratorias, lo que refuerza la necesidad de mantener activadas las medidas del Plan de Contingencia.

En cuanto a las urgencias, durante la jornada de ayer, día 6, se atendieron un total de 293 personas en los servicios de Urgencias de los hospitales riojanos, de las cuales 246 fueron atendidas en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (189 adultos y 57 pediátricos) y 47 en el Hospital Universitario de Calahorra (37 adultos y 10 pediátricos).

El Plan de Contingencia permanece plenamente operativo, con medidas escalonadas destinadas a garantizar la capacidad asistencial, el seguimiento de los pacientes más vulnerables y la adecuada coordinación entre los distintos niveles asistenciales y sociosanitarios.

AVANZA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

La campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 continúa implementándose en La Rioja. En el caso de la gripe, se han administrado ya un total de 88.524 dosis, lo que supone 1.200 dosis más que la semana pasada. La cobertura en personas mayores de 65 años se sitúa en el 64,53%, con un incremento de medio punto porcentual respecto a la semana previa.

En relación con la vacunación frente a la COVID-19, se han administrado un total de 38.102 dosis, 100 más que la semana anterior, alcanzándose una cobertura del 47,71% en personas mayores de 70 años.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales recuerda la importancia de la vacunación como medida clave para prevenir complicaciones graves, especialmente en personas mayores y en otros grupos de riesgo.

El Gobierno de La Rioja continuará informando semanalmente sobre la evolución de la gripe, las infecciones respiratorias agudas y la situación asistencial, con el objetivo de garantizar una comunicación transparente y ofrecer información actualizada tanto a la ciudadanía como a los profesionales sanitarios.