Salud niega que los profesionales de Atención Primaria no reciban a pacientes en sus consultas

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ante las afirmaciones vertidas esta mañana por parte de la Plataforma para la defensa de la sanidad pública riojana pidiendo que se recupere la presencialidad de las consultas en Atención Primaria, Salud ha indicado que "decir que los y las médicos no atienden de manera presencial a los pacientes es, sencillamente, no decir la verdad".

"Todos los pacientes que requieren asistencia sanitaria, son recibidos en la consulta por su facultativo para su auscultación y diagnóstico", han añadido.

Además "no se va a permitir que desde ninguna plataforma ni de ningún otro frente se realice un ataque tan frontal a la labor encomiable que están realizando nuestros profesionales sanitarios de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud". "Tampoco va a tolerar que se afirme que nuestros profesionales no atienden con calidad y dignidad a sus pacientes porque es rotundamente falso".

Ante la situación de pandemia y con el único fin de proteger a pacientes y profesionales, está en marcha un sistema de triaje o clasificación para evitar la visita al Centro de Salud en todas aquellas gestiones que puedan llevarse a cabo de manera telemática, como pueden ser petición de medicamentos, volantes de citas para especialistas o resultados de pruebas, entre otras.

"La falta de médicos es real, pero no es algo ni actual ni regional, es un asunto que viene que lejos y que ocurre en todo el país, no solo en La Rioja. Si bien es cierto que desde Salud seguimos trabajando para la contratación de más médicos, actualmente los profesionales de Atención Primaria están realizando un esfuerzo personal y profesional tan importante que no es de recibo que su trabajo sea el blanco de las críticas".

Desde Salud llevamos tiempo trabando en la reorganización, optimización y modernización de un sistema que se ha quedado obsoleto, anclado en el pasado y muy lejos de lo que desde este gobierno entendemos como una Sanidad moderna y de calidad propia de este siglo. El actual sistema, heredado de los anteriores gobiernos del PP, es más propio de los años 80 que del siglo XXI y más cuando en este siglo XXI también hemos de hacer frente a una pandemia mundial.

Es por ello que, desde la Consejería de salud, además de luchar contra la pandemia, también luchamos contra el desmantelamiento sanitario que nos dejó el PP y trabajamos incansablemente por mejorar nuestra atención primaria fundamentalmente en varias líneas, como la "desburocratización", el triaje o clasificación de los casos para identificar las citas que no pueden demorarse o aquellas que no requieren, por seguridad, la cita presencial en el centro de salud, y la reorganización de profesionales.