Salud y Políticas Sociales dota de desfibriladores a los Centros de Participación Activa de Personas Mayores de La Rioja

LOGROÑO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja ha dotado de desfibriladores semiautomáticos externos a los doce Centros de Participación Activa de Personas Mayores del Gobierno de La Rioja. Se trata de centros públicos, polivalentes y abiertos que se configuran como instrumentos activos de promoción de la convivencia, la solidaridad, la participación y la integración social, así como centros de referencia para la promoción de la autonomía personal y la prevención de las situaciones de dependencia de las personas mayores de nuestra región.

La idea es lograr convertir a todos los CPA en zonas cardioaseguradas, dado que el derecho a la protección de la salud es una competencia de los poderes públicos que tienen encomendada la organización y tutela de la salud pública, según dispone el artículo 43 de la Constitución Española, llevándose a cabo a través de medidas preventivas, de prestaciones y servicios necesarios.

Concretamente, en la asistencia sanitaria de emergencia, ante la existencia de un peligro vital inesperado o ante el riesgo de secuelas graves e irreversibles para el paciente en determinados espacios, es necesario arbitrar mecanismos que puedan permitir una actuación inmediata ante estos casos que asegure unos altos niveles de eficacia y que reduzcan a la mínima expresión los riesgos y secuelas.

Uno de los casos de emergencia sanitaria sería la parada cardiorrespiratoria debida a la fibrilación ventricular, situación en la que se produce el cese de forma brusca e inesperada de la circulación sanguínea y de la respiración, de forma que si esta situación se prolonga más allá de 6 a 8 minutos se produce una afectación irreversible del cerebro.

Por ello, una asistencia sanitaria inmediata en estos casos es vital para recuperar la vida del paciente o minimizar las secuelas que pudieran derivarse de dicha parada. La actuación fundamental ante una parada cardiorrespiratoria en las personas adultas es la reanimación cardiopulmonar y la cadena de supervivencia, la desfibrilación eléctrica.

Para el cumplimiento de los objetivos descritos y dentro del marco de los Centros de Participación Activa de Personas Mayores del Gobierno de La Rioja, se considera importante la disposición de desfibriladores, así como la formación en técnicas de reanimación a los profesionales de los centros a partir del mes de enero.

Son doce desfibriladores semiautomáticos externos (DESA) que se entregarán en los siguientes Centros:

1.C.P.A. de PM Lobete. C/ Obispo Rubio Montiel nº 2 - 26004 Logroño

2.C.P.A. de PM Zona Sur. C/ Divino Maestro nº 2 - 26007 Logroño

3. C.P.A. de PM Zona Oeste. Avda. Gonzalo de Berceo nº 35 - 26005 Logroño

4. C.P.A. de PM Manzanera. C/ Paseo del Prior nº 41 - 26004 Logroño

5. C.P.A. de PM Autol. Paseo del Cidacos s/n - 26506 Autol

6. C.P.A. de PM Haro. Pl. Monseñor Florentino Rodríguez s/n - 26200 Haro

7. C.P.A. de Alfaro. C/ Burgo Viejo, s/n- 26540 Alfaro

8. C.P.A. de Arnedo. C/ Doctor Castroviejo, nº 3.- 26580 Arnedo

9. C.P.A. de Calahorra. Avda. Numancia nº 35.- 26500 Calahorra

10. C.P.A. de Nájera. Avda. de La Rioja s/n. -26300 Nájera

11. C.P.A. de Rincón de Soto. Avda. de Navarra nº 2.-26550 Rincón de Soto

12. C.P.A. de Sto. Domingo. C/ Alfonso Peña nº 13.- 26250 Santo Domingo de La Calzada.