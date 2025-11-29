Salud reconoce trayectoria del Hospital de Calahorra y apuesta por su proyección en la gala '25 años latiendo contigo'

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

En diciembre de este año se cumple el 25 aniversario de la puesta en marcha del Hospital de Calahorra, un hospital que ha ido consolidando su presencia y su prestigio en La Rioja Baja, como centro referente para 75.000 vecinos de las cuatro zonas básicas de salud de La Rioja Baja y de 15.000 habitantes de municipios navarros próximos.

Entre las acciones previstas para conmemorar esta efeméride, ayer se desplegó una gran lona en la fachada del Hospital informando del 25 aniversario de su puesta en marcha. Asimismo, la Consejería de Salud y Políticas Sociales ha programado, para el día 11 de diciembre, la gala '25 años latiendo contigo', evento en el que se ha implicado buen número de profesionales.

El acto será un reconocimiento al trabajo de todos los que han contribuido y que contribuyen al crecimiento y desarrollo del Hospital de Calahorra y una muestra de agradecimiento a los ciudadanos de La Rioja Baja que han depositado su confianza en este gran centro sanitario.

El Teatro Ideal de Calahorra acogerá esta gala, en la que se alternarán las conferencias: 'Breve historia de nuestro hospital desde el corazón', a cargo de Constancio Jiménez Remiro, enfermero del Hospital de Calahorra; y 'Los cuidados de Larga Duración en una sociedad más longeva', por el profesor José Antonio Herce, doctor en Economía y experto en longevidad; a las que se sumarán actuaciones musicales, entrega de premios de los concursos literario y de dibujos y el acto de reconocimiento a los profesionales.

HOSPITAL DE CALAHORRA, GRANDES HITOS

Desde su puesta en marcha, el Hospital de Calahorra ha ido desarrollando una amplia cartera de servicios hasta consolidar su oferta actual, a la que recientemente se ha incorporado -entre otros- Telederma, un nuevo hospital de día quirúrgico o la crioneurolisis para el tratamiento de la espasticidad, única en el sistema público de La Rioja y de los pocos hospitales que la ofrece en toda España.

La integración del Hospital de Calahorra en el SERIS ha supuesto su fortalecimiento, el incremento de oferta asistencial, más profesionales, un mayor presupuesto para adquisición de nuevos equipos y mejora de las instalaciones.

Esta integración ha mejorado notablemente la coordinación entre hospitales y centros de la Red del Servicio Riojano de Salud que garantiza de la continuidad asistencial: con historia clínica electrónica única y compartida, accesible desde cualquier punto de atención, trabajo conjunto entre especialistas de distintas áreas y con Atención Primaria. Además, el Hospital ha reforzado recientemente su compromiso con la docencia y con los cuidados.

En el primer caso, se ha convertido en centro de formación universitaria, tras el acuerdo con la Universidad de Zaragoza y la Universidad de La Rioja (con el inicio en el curso 2026-2027 del Grado de Medicina). Respecto a los cuidados, a principios de 2025, el Hospital fue acreditado como Centro de Excelencia en Cuidados.

Un presupuesto creciente, se contempla un aumento del 6,3 por ciento en 2026 respecto a la partida destinada este año, ratifica además la firme apuesta del Gobierno de La Rioja por seguir ampliando y reforzando el Hospital de Calahorra mejorando la atención que presta a sus usuarios. En el ámbito de los recursos humanos, este año se ha conseguido algo que no ocurría desde, al menos, el 2012: completar la plantilla estructural del Servicio de Urgencias con la incorporación de cuatro profesionales.

Además, se han ido sumando otros profesionales de enfermería y de especialidades como Farmacia, Nefrología o Cirugía General y Digestiva. Respecto a la actividad asistencial, en 12 especialidades se han incrementado las horas de consulta y/o de realización de pruebas. Así, en Urgencias se prevé terminar el año con más de 25.000 atenciones, un 2,5 por ciento más que año anterior; en cuanto a pruebas diagnósticas, se ha incrementado notablemente la actividad en ecografías y en endoscopias. También se ha registrado un aumento de la cirugía con ingreso, la cirugía urgente con ingreso y de la cirugía ambulatoria menor.