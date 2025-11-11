Salud vacuna por primera vez a las personas mayores que viven en residencias frente al virus respiratorio sincitial - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha visitado este martes, día 11, la residencia de personas mayores Bouco Logroño Las Gaunas en donde el equipo de Enfermería ha suministrado a los residentes la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS).

Esta novedosa medida que se adopta por primera vez en la actual campaña de vacunación tiene como principal objetivo reducir las infecciones respiratorias graves y prevenir hospitalizaciones en uno de los colectivos más sensibles ante los virus respiratorios.

Según ha explicado Martínez "la incorporación de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en la campaña 2025-2026 supone un importante avance en la protección de las personas mayores que viven en residencias".

El VRS es un virus que puede provocar infecciones respiratorias graves, especialmente en personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas, y su vacunación permite prevenir complicaciones como bronquiolitis o neumonías, así como reducir las hospitalizaciones asociadas, ha dicho.

Además, ha detallado, "la inmunización en los centros residenciales contribuye a evitar la aparición de brotes en entornos cerrados, donde la convivencia y la cercanía facilitan la transmisión de los virus respiratorios. De esta manera, se refuerza la seguridad y el bienestar de las personas mayores y sus familias, al tiempo que se disminuye la presión sobre el sistema sanitario durante los meses de mayor incidencia de infecciones respiratorias".

'MÁS VALE VACUNAR QUE CURAR'

Esta medida se enmarca en la campaña impulsada por la Consejería de Salud y Políticas Sociales que, bajo el lema 'Más vale vacunar que curar', prioriza la protección de los colectivos más vulnerables: las personas mayores, la infancia y los grupos de riesgo, mediante una respuesta coordinada y equitativa. La vacunación frente al VRS complementa la protección ya ofrecida frente a la gripe y la COVID-19, consolidando un enfoque preventivo integral para la población mayor institucionalizada.

En ese sentido, la directora general ha recordado que "vacunarse salva vidas y previene complicaciones graves. La vacuna intranasal frente a la gripe ha demostrado ser segura y eficaz, y su administración en los colegios es una herramienta fundamental para cortar la cadena de transmisión. Además, este año seguimos inmunizando a los bebés frente al VRS, una medida que ha reducido de forma notable las hospitalizaciones por bronquiolitis".

Martínez ha subrayado también el papel esencial de la enfermería en el desarrollo de la campaña de vacunación 2025-2026, tanto en la organización como en la administración de las dosis. La estrecha coordinación entre Salud Pública y Atención Primaria constituye un hito en el control de las enfermedades transmisibles, garantizando la eficacia y la seguridad de todo el proceso vacunal.

GRIPE Y COVID

La campaña de vacunación frente a gripe y COVID-19 de esta temporada se puso en marcha de manera progresiva la primera semana de octubre, arrancando en los centros educativos y desplegándose a continuación para alcanzar otros colectivos prioritarios como personas de 85 años en adelante o profesionales sanitarios. Como en temporadas anteriores, los grupos de riesgo y la población general que lo desee podrán vacunarse frente a la gripe y el COVID-19 en sus centros de salud y consultorios del Servicio Riojano de Salud.

La campaña de prolongará mientras permanezca la circulación del virus y en función de la disponibilidad de vacunas. Para solicitar cita se puede llamar al teléfono de Salud Responde 941298333, gestionarlo a través de la aplicación, la web de Rioja Salud o contactando con el centro de salud o consultorio.

La Comunidad Autónoma de La Rioja ha adquirido 110.000 dosis de vacuna de la gripe para la campaña 2025-2026. En cuanto a las vacunas contra la COVID-19, La Rioja cuenta con cerca de 30.000 dosis, a las que se irán sumando más dosis durante las próximas semanas procedentes del Ministerio. Todas las vacunas están adaptadas a la cepa que está circulando ahora mismo.