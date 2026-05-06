San Mateo 2026 contará con cuatro colecciones de fuegos artificiales, una más que en años anteriores

Archivo - Pirotecnia Tomás gana el XVII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Mateo 2026 de Logroño contarán con cuatro colecciones de fuegos artificiales, una más que en años anteriores, como ha avanzado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz.

En este sentido, ha apuntado que "el Ayuntamiento de Logroño está desarrollando los preparativos de las fiestas de San Mateo2026, que se celebrarán del 19 al 25 de septiembre".

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado en su sesión de hoy el expediente de contratación para el XVIII Concurso Internacional de Espectáculos Pirotécnicos de las fiestas de San Mateo 2026, que contará con un gasto de 108.900 euros (IVA incluido).

El contrato incluye cuatro colecciones pirotécnicas, con lo que se incrementan en una colección con respecto al año pasado, así como el premio que se concede al mejor espectáculo pirotécnico de las fiestas.

Los fuegos artificiales son una de las actividades con mayor éxito de asistencia dentro del programa festivo de San Mateo. Como ha explicado Celia Sanz, de momento no se tienen las fechas en las que se van a lanzar estas colecciones, "ya que el programa no está aún concretado".

Por otro lado, a preguntas de los medios sobre la preparación de las fiestas, y, en especial, sobre el futuro de la Terraza San Mateo, Sanz ha afirmado que "estamos trabajando de manera constante y en consonancia y en consenso con todos los colectivos que están afectados por las fiestas de San Mateo".

"En el momento que tengamos cualquier novedad respecto a cualquiera de los actos que se incluirán en el programa, la iremos comunicando. Lo que sí puedo garantizar es que se está trabajando de una manera concienzuda e, insisto, de manera consensuada y con reuniones constantes con todos los colectivos y personas que en este caso participan y son protagonistas en las fiestas de San Mateo", ha finalizado.