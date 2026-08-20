San Mateo 2026 recupera el 'Espacio Peñas 2.0' que se ubicará en el aparcamiento de Valbuena

Presentación del 'Espacio Peñas 2.0' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Mateo 2026 recuperarán el 'Espacio Peñas 2.0.', que llevaba sin celebrarse desde 2023 -edición que se desarrolló en el parque de La Ribera-, ubicándose en el aparcamiento de Valbuena, según han confirmado en comparecencia de prensa, la concejal de Festejos, Laura Rivas, y el presidente de la Federación de Peñas de Logroño, Juan José Sánchez.

Ambos han estados acompañado en la presentación de representantes de varias peñas de la ciudad. La concejal ha comenzado "agradeciendo sobre todo la gran labor, el trabajo y el esfuerzo incansable de las peñas para que este espacio lo disfrutemos todos los logroñeses estas próximas fiestas". "Es un trabajo de colaboración con el ayuntamiento y así vamos a seguir haciéndolo durante todo el tiempo que nos queda hasta las próximas fiestas mateas", ha resaltado.

Rivas ha indicado que se trata de un espacio que "va a ser un punto de encuentro para todas las familias, ya que quedaremos que tenga una dinamización, sobre todo por las mañanas, para el público infantil, para las familias, y luego también para los jóvenes, y, en general, para todas las edades".

"La música es un punto de unión muy importante en este espacio, pero las Peñas también va a tener su gran protagonismo porque van a deleitarnos con sus charangas, con sus actividades", ha puesto en valor.

El espacio abrirá sus puertas el viernes 18 de septiembre por la tarde y cerrará el sábado 26 de septiembre. Del 19 al 26 de septiembre el horario de apertura será de 11,30 de la mañana a 1,30 horas y tendrá programación continuada todos los días.

LA MÚSICA COMO HILO CONDUCTOR DE LA FIESTA

La música será una de las grandes protagonistas de este espacio con dos escenarios dispuestos en diferentes puntos y una amplia oferta. El escenario principal acogerá durante las noches de San Mateo conciertos de artistas de gran trayectoria, entre los que destacan nombres como 'La Fuga' o Pancho Varona, entre otros artistas que serán anunciado próximamente.

El segundo escenario acogerá en sesiones vespertinas el 'Café cantante', dos sesiones musicales con diversos grupos de la ciudad y la región que pretenden ofrecer un espacio para el talento local. En total, en torno a 30 grupos que ofrecerán música en directo para todos los gustos.

Las mañanas contarán con la ambientación ofrecida por las charangas de las peñas, que incluirán el espacio en sus recorridos habituales, mientras que el momento del vermut estará amenizado por distintos DJs que pondrán la banda sonora al aperitivo previo a la comida.

'MATINALES MATEAS EN FAMILIA'

La concejala de Festejos ha indicado que "el 'Espacio Peñas 2.0' busca también ofrecer un ocio familiar de calidad, con una apuesta decidida por una programación para los más pequeños y sus familias desde primera hora de la mañana".

El presidente de la Federación de Peñas, Juan José Sánchez, ha destacado que "gracias a la colaboración público-privada, la Federación de Peñas y al Ayuntamiento de Logroño, desde las peñas hemos programado actividades tan variadas como talleres, gynkanas infantiles, actuaciones teatrales gratuitas, además de hinchables a precios populares, entre otras actividades, que suman más de 40 citas.

10.000 METROS CUADRADOS PARA EL ENCUENTRO

El 'Espacio Peñas 2.0' se ubicará en el aparcamiento de Valbuena y contará con 10.000 metros cuadrados en los que tendrán cabida varios escenarios. Además de la zona de música, se colocarán más de 60 mesas en jaimas, así como una terraza cubierta con mesas y sillas, lo que dará en total capacidad para 500 personas sentadas a cubierto.

Sánchez ha ofrecido pinceladas de la programación y ha explicado que "la zona contará también con barras y foodtrucks con comida de la región, hecha en el momento, además de otras actividades en torno a la gastronomía como almuerzos populares o degustaciones".

Rivas ha querido subrayar que "este espacio ofrecerá a las familias, visitantes, peñistas y a los vecinos y vecinas de Logroño un punto neurálgico en el que siempre habrá una actividad para todos los públicos. Un punto de encuentro que pretende ser un referente de la fiesta, de la convivencia y de la esencia matea".

La concejala de Festejos ha querido recalcar que "este año 2026 el 'Espacio peñas 2.0' es una realidad de la que todos los logroñeses y visitantes van a poder disfrutar gracias al esfuerzo y trabajo conjunto de la Federación de Peñas y el Ayuntamiento de que, tras el oportuno procedimiento administrativo, ha adjudicado a la empresa riojana 'Pámpano Eventos Y Producciones SL' la dinamización de dicho espacio".