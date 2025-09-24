San Mateo acabará con máximas de 24 grados introduciendo un otoño que será más cálido de lo normal

Archivo - El otoño será más cálido de lo normal - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo de este año acabarán, este fin de semana, con máximas de 24 grados que llevarán a esta comunidad a un otoño que se prevé más calido de lo normal.

La delegada de la Agencia Estatal de Meteorología en La Rioja, Paloma Castro, ha relatado cómo, al bajar las temperaturas y haber humedad en el ambiente, ya se empiezan a formar las nieblas en los sistemas montañosos.

Por eso, en estos momentos, tenemos bajas mínimas de cinco grados en Haro y Logroño y de ocho en Calahorra, fruto de esas nieblas y ese viento variable de componente norte.

Una situación que mejorará en las máximas a partir del viernes, 26 de septiembre, con temperaturas "un poquito más agradables por la tarde", llegando a 25 en Haro, 24 en Logroño y 23 en Calahorra. Sin embargo, "esas brumas y nieblas no desaparecen".

Nos adentramos en un otoño que será, según las previsiones, más cálido de normal y un invierno que, probablemente, también lo sea.

La tendencia del 22 al 28 de septiembre es que las anomalías de precipitación se queden en el Cantábrico, dejando a La Rioja al margen y con precipitaciones "normales, suaves", aunque con aire atlántico frío al haber entrado una vaguada.

La tendencia entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre es "cambiante", pasaremos a "anomalías cálidas", con precipitaciones "pocas, débiles" y toda la inestabilidad del Mediterráneo se traslada hacia el sur de Italia.

"La parte importante, o novedosa, es que el otoño" avanza "una alta probabilidad de un trimestre más cálido de lo normal". Hay un setenta por ciento de probabilidad de que sea más cálido tanto en la parte mediterránea como en nuestro Valle del Ebro.

En cuanto al inicio del invierno, también está en la categoría de probabilidad cálido, como en casi toda la península, "quizá un poquito más la parte sureste de Murcia y Almería".

En este contexto, el cambio al horario de invierno llega la madrugada del domingo 26 de octubre (noche del sábado al domingo), cuando a las 3:00 serán las 2:00.

Esta situación llega tras vivir, en La Rioja, el tercer verano más cálido (el más cálido en el conjunto de España, el tercero en el caso de La Rioja tras los de 2003 y 2022), habiendo sido junio el más cálido (extremadamente cálido).