San Mateo se resiste: La XV Exaltación de la Chuletilla mantiene el ambiente festivo

LOGROÑO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con la XV Exaltación de la Chuletilla como epicentro, el ambiente de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo se resiste a dejar Logroño a pesar de que, ayer, se celebró la Quema de la Cuba, acto con el que se cierran las fiestas.

Desde las once de la mañana, Avenida de Colón se tranformaba en un hervidero de cuadrillas que, en las mesas habilitadas por el Ayuntamiento de Logroño, se preparaban para asar y disfrutar en compañía.

La cola para coger la mesa adjudicada (se vendieron 150 participaciones) convivía con el fervor. Pasaban las 11:30 cuando el humo empezaba a subir en las gavillas organizadas por el recorrido de la calle, de la confluencia con Duquesa de la Victoria hasta Avenida Solidaridad.

Familias, amigos, comida, bebida, San Mateo seguía presente en la ciudad y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, no ha querido perderse el evento y ha acudido acompañado de la portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz.

Como anécdota, a los primeros a los que ha saludado (por la ubicación de la cuadrilla en la confluencia con Duquesa de la Victoria) ha sido a los integrantes del Grupo Municipal Socialista.

No han faltado, en preventivo, SOS Rioja, Cruz Roja Bomberos.