San Millán y Orihuela estrechan vínculos culturales de la mano de 'AutorIA' y el legado de Miguel Hernández - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha participado en Orihuela, en una jornada organizada por el Ayuntamiento de la localidad y la Universidad Miguel Hernández (UMH) para conocer de primera mano algunos de los principales referentes del patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudad y profundizar en la figura y el legado de Miguel Hernández.

Pérez Pastor ha estado acompañado por el alcalde de Orihuela, José Vegara, y el rector de la UMH, Juan José Ruiz, entre otros.

La jornada se ha desarrollado en el marco de la colaboración entre el Ayuntamiento de Orihuela y la Universidad Miguel Hernández para preservar y difundir el legado del poeta.

En este contexto, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) ha desarrollado un proceso de clonación de la centenaria higuera vinculada a Miguel Hernández para obtener esquejes que permitan mantener vivo el valor simbólico de este árbol, estrechamente ligado a la vida del escritor y a su obra.

Uno de estos esquejes se remitirá próximamente a nuestra región, un gesto que contribuirá a reforzar los vínculos culturales entre Orihuela y La Rioja y a mantener viva la memoria de Miguel Hernández también en la comunidad riojana.

Está previsto que el ejemplar se plante en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla, en el contexto de la exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español'.

La llegada de este esqueje permitirá vincular el legado de Miguel Hernández con San Millán de la Cogolla, un territorio fundamental en la historia del español y en el relato de la propia exposición, que recorre la evolución de la lengua española y su relación con la creación literaria y la inteligencia artificial.

UN RECORRIDO POR EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

La visita del consejero ha comenzado en el Ayuntamiento de Orihuela, donde el consejero ha sido recibido por el alcalde, el rector de la Universidad Miguel Hernández, y representantes municipales y universitarios. Posteriormente, ha iniciado un recorrido por distintos enclaves vinculados a la historia y el patrimonio de la ciudad, entre ellos La Diablesa, la iglesia de Santiago, el Palacio de Ruvalcaba y el Museo de la Reconquista.

El itinerario ha continuado en el Museo Diocesano de Arte Sacro, la Catedral de Orihuela, la plaza de Ramón Sijé y el Museo de Semana Santa.

También ha tenido oportunidad de conocer la Casa Museo de Miguel Hernández, donde ha conocido el espacio acompañado por su director, Tomás Serna. El encuentro ha concluido con una lectura de la 'Elegía a Ramón Sijé', en la que han participado el consejero, el alcalde de Orihuela y el rector de la UMH, como homenaje a la figura y la obra del poeta.

La Casa Museo conserva en su huerto la higuera centenaria vinculada a Miguel Hernández, un árbol relacionado con la vida y la obra del poeta que permanece en el espacio de la casa familiar. A partir de este ejemplar, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) ha desarrollado un proceso de reproducción mediante esquejes, en colaboración con el Ayuntamiento de Orihuela y la Universidad Miguel Hernández.

Durante la visita a la Casa Museo, Pérez Pastor ha recibido las obras completas y una biografía de Miguel Hernández y ha firmado en el libro de honor del centro. En este mismo espacio se ha anunciado la próxima entrega de uno de los esquejes obtenidos a partir de la higuera.