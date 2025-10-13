San Román de Cameros ha acogido el segundo 'Día del Montañismo Riojano'

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 12 de octubre la Federación Riojana de Montaña ha celebrado su segundo día del Montañismo Riojano, que se ha desarrollado en San Román de Cameros. La marcha era válida para la Liga Riojana de Senderismo y la Liga Ibérica de Senderismo.

En esta ocasión todos los beneficios se donarán a ARER (Asociación Riojana de Enfermedades Raras).

La jornada ha sido todo un éxito. Se completo el número de senderistas antes de tiempo y el viernes hubo que cerrar la web de inscripciones. No obstante, han acudido numerosos amantes de los montes Riojanos no inscritos que han caminado junto a los senderistas.

El evento ha finalizado con una comida popular en el pueblo compuesta por una alubiada y un sorteo de productos donados por los patrocinadores del evento.