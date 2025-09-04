San Román y Villoslada de Cameros acogen 'Convergencias 03' que analiza la gestión sociocultural en el entorno rural

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

San Román de Cameros y Villoslada de Cameros acogen, entre el 18 y 19 de octubre, 'Convergencias 03', el foro que analiza la gestión sociocultural en el entorno rural. En esta tercera edición se abordará

la sostenibilidad de las prácticas culturales. Las inscripciones están abiertas en www.convergencias.es.

Una iniciativa, que se ha presentado en la Casa de los Periodistas, por parte del consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, el director de Convergencias, Pablo Bernáldez, la presidenta de la Asociación Amigos de San Román, María Sáenz, y del codirector del Festival 'Los Trabajos y las Noches', Fernando Vílchez.

Bernáldez ha indicado que "esta tercera edición, tras las que se celebraron en Viniegra de Abajo y Nalda, y en el Alto Cidacos, es continuidad de estos dos eventos anteriores que tratan de aproximar la cultura, sobre todo la cultura contemporánea al mundo rural de una manera muy participativa y en formatos diversos, a través de dos días y medio, que es lo que duran".

Las jornadas comenzarán el 17 de octubre con una bienvenida en el Museo Würth de Agoncillo, donde se hará una visita guiada a la exposición 'Horizonte'. Al día siguiente, en San Román de Cameros, por la mañana la Asociación "tomará el mando de la jornada a través de unas ponencias participativas" para por la tarde "compartir una serie de proyectos que tienen que ver muy directamente con la cuestión de la sostenibilidad".

Ya, el domingo, en Villoslada de Cameros se desarrollarán "foros abiertos, de intercambio con la gente, y por la tarde se proyectarán dos películas" que serán 'Tasio' de Montxo Arméndariz y 'Cambium', de Maddi Barber & Marina Lameiro.

Ha recordado que es un proyecto que, desde el inicio, "forma parte de la Plataforma Ecosistema, Cultura y Territorio del Ministerio de Cultura". Está organizada por VACA con el apoyo principal del Gobierno de La Rioja, y cuenta también con la colaboración de diferentes entidades como los Ayuntamientos de San Román de Cameros y Villoslada de Cameros, la Asociación Cultural Amigos de San Román, La Colodra, Fundación Caja Rioja, Museo Würth La Rioja, Espaciocomün, Casa de la Imagen, Los Trabajos y las Noches, Hotel Bodega F&A y Sepinum.

Pérez Pastor, por su parte, ha resaltado que "la cultura y el mundo rural, que son dos conceptos que son muy positivos y que suenan muy bien, es realmente importante que puedan articularse en acciones concretas e integradoras".

"Desde la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud de La Rioja tenemos un asunto claro, que es que la única manera de vivir nuestra región; la única manera de vivir La Rioja; es vivir toda La Rioja, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico, pero también para vivir toda la Rioja, el ámbito rural es una dimensión ineludible de la misma", ha señalado el consejero.

Sáenz, en su intervención, ha destacado que la iniciativa "dejará huella" en San Román, a través de este foro "muy interesante, que da voz al territorio". Ha puesto en valor "compartir con otros pueblos de este mundo rural, no tan vaciado, porque, está lleno de cultura".

PROGRAMACIÓN

A continuación, ha explicado que en su municipio las sesiones permitirá conocer de cerca el trabajo de Antonio Cañas, un ingeniero industrial riojano, uno de los referentes internacionales en sostenibilidad y fundador de la consultora Greenize, especializada en el desarrollo de proyectos de ecoinnovación quien hablará de las Claves hacia la sostenibilidad de la acción cultural.

También intervendrá la artista riojana Sofía Moreno que durante este año exhibe en EspacioArteVACA, 'Flora Memoriae', el herbario comunitario, resultado de un trabajo que inició en 2023 en Viniegra de Abajo con la identificación de hábitats y especies botánicas que después fue transformando en grabados.

Convergencias ofrecerá también dos miradas sostenibles al medio natural a través de la visión de la propia María Sáenz, arqueóloga, gestora cultural y presidenta de la Asociación de Amigos de San Román de Cameros, que hablará de Art-Eco, el proyecto creativo impulsado por la Asociación que pone en valor los recursos naturales del municipio, y de Jesús Rocandio, fotógrafo y gestor cultural, que explicará el proyecto fotográfico Universo Bosque, una iniciativa que pretende concienciar sobre la necesidad de salvaguardar los últimos siete bosques primarios del planeta.

Villoslada de Cameros acogerá el domingo 19 de octubre, la segunda jornada que incluirá foros abiertos para reflexionar sobre proyectos culturales como motor de desarrollo rural y analizar La Rioja, como laboratorio de futuro para la cultura en el medio rural. Entre los participantes de estos foros destacan la antropóloga Virginia Muela y Julio Grande, fundador y director de Sepinum, que reflexionarán sobre los proyectos culturales como motor de desarrollo rural en La Rioja.

CINE, EL DOMINGO

Convergencias 03 incluirá también ese día una doble sesión de cine con la proyección de 'Tasio' la película de Montxo Armendáriz que cumple su 40 aniversario. Vílchez ha indicado que "Tasio narra la historia de un niño que crece en un pueblo de la sierra navarra de Lokiz y que opta por vivir en el monte en lugar de emigrar a la ciudad.

Y la proyección del largometraje documental 'Cambium', de Maddi Barber & Marina Lameiro, que describe la historia de una comunidad del Pirineo Navarro que decide talar un pinar para recuperar antiguos campos de cultivo y pasto de animales. Estructurada en dos tiempos, la película traza el cambio de un territorio atravesado por prácticas de violencia y cuidado a la tierra.

Tras las proyecciones se celebrará un coloquio en el que participarán las codirectoras de Cambium, Maddi Barber & Marina Lameiro, y los codirectores del Festival los Trabajos y las Noches, Patricia Andrés y Fernando Vílchez.

Convergencias nació en 2022 como un foro de intercambio, debate y análisis entre personas relacionadas con la gestión sociocultural como elemento impulsor del mundo rural. El proyecto dio sus primeros pasos con el objetivo de poner en valor las comunidades rurales como entornos que pueden aportar fortaleza y dinamismo a la sociedad actual e impulsar la dinamización del territorio rural desde el desarrollo de proyectos e iniciativas culturales desde el teatro, el cine, las artes plásticas.