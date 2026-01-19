La San Silvestre de Entrena, Fremap, Auxiliar Conservera y Minas Moria entrega 127 kilos de comida al Banco de Alimentos

LOGROÑO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actividad navideña de ayuntamientos, empresas y particulares ha sido importante para el Banco de Alimentos de La Rioja. La San Silvestre de Entrena aportó un total de 146 euros, recaudados entre los participantes en la prueba atlética de final de año en dicha localidad.

Por otro lado, las empresas FREMAP recogió a lo largo de esas fechas 67 kilos entre sus empleados y clientes. Así mismo, los empleados de Auxiliar Conservera, empresa situada en el Polígono de El Sequero, en Agoncillo, entregaron un total de los 31 kilos de comida que se ha ido aportando en estos días.

Por último, la tienda Minas de Moria, dedicada principalmente a venta de juegos de rol y estrategia, cartas coleccionables, etc., celebró en Navidades un torneo de 'Yu-gi-oh!' entre sus clientes, aportando 27 kilos de comida para el Banco ver Alimentos.

Desde la institución, "el agradecimiento a todos los que siguen colaborando para hacer más llevaderas las carencias de los riojanos más necesitados".