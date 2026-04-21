La sanidad, la protección de los menores o la industria son algunos de los asuntos que el PSOE defenderá en el pleno

Laportavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, en comparecencia de prensa - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha presentado las cuestiones que el PSOE va a defender en el pleno que este jueves se celebra en el Parlamento de La Rioja. En primer lugar, y en apartado de preguntas al Gobierno, "interpelaremos a la consejera de Salud sobre la situación del hospital de Calahorra".

Y es que "no dejan de saltar noticias relacionadas con la fuga de profesionales, que se suman a la preocupante carencia de sanitarios en diversas áreas, o la posible marcha de profesionales que continúa denunciando la plataforma SOS Hospital".

En el PSOE consideramos que el Ejecutivo regional "sigue con el plan trazado para desmantelar este hospital". Orradre ha asegurado que a María Martín "también vamos a preguntarle por las remuneraciones indebidas que han cobrado altos cargos del SERIS, algo que ha acreditado la auditoría del propio Servicio Riojano de Salud en los años 2023 y 2024". Sobre asunto, el PSOE "ya ha registrado la solicitud de una Comisión de investigación en el Parlamento de La Rioja".

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista ha explicado que en esta sesión "defenderemos una interpelación en materia de protección de menores". Lo que queremos es que el Gobierno "ofrezca explicaciones sobre los recursos de los que dispone actualmente para atender a estos menores y sobre si se están poniendo los mismos a su disposición". En este pleno, los socialistas "vamos a plantear dos Proposiciones No de Ley".

En la primera de ellas, "pediremos al Parlamento que inste al Gobierno de España a promover el reconocimiento institucional del 40 Aniversario de la aprobación de la Ley General de Sanidad". Y en la segunda PNL "vamos a proponer impulsar medidas de prevención, sensibilización y protección de la juventud frente a la desinformación, los bulos y los discursos de odio, especialmente en el ámbito digital".

Por último, Sara Orradre ha comentado que en esta sesión "se debatirá la toma en consideración de la Proposición de Ley a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista sobre el Tercer Sector de Acción Social de La Rioja". Esta es una iniciativa "que parte de la reivindicación de las propias entidades representativas del tercer sector y que nos han trasladado en las diferentes reuniones que hemos mantenido con ellas a lo largo de los últimos meses".

Lamentablemente, ha añadido Orradre, el Gobierno de La Rioja "ya se ha manifestado en contra de la toma en consideración de esta Proposición de Ley, lo que demuestra que Capellán es un presidente gris, instalado en el no permanente y con una preocupante desconexión de la realidad".