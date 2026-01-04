Santiago Auserón cierra esta noche en Riojafórum los grandes conciertos de Actual 26

Archivo - Santiago Auserón y La Academia Nocturna durante un concierto en una imagen de archivo - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actuación de Santiago Auserón, junto a La Academia Nocturna, cerrará esta noche los grandes conciertos de la edición 2026 del Festival Actual, que se está desarrollando en Logroño desde el pasado día 2 y hasta el 6 de enero.

Unos grandes conciertos que, en el caso del músico aragonés, se traslada a Riojafórum, después de dos días en los que, en el Espacio UNIR del Palacio de Deportes, han actuado figuras del pop rock nacional como Siloé, Marlena, Lagartija Nick o, anoche, Love of Lesbian y Carlos Ares.

No es la única propuesta del Festival para esta jornada de domingo. El 'Coffe Party Actual', en el 'Wine Fandango', que viene a sustituir en ese espacio a 'Los Matinales con Estrella', cuenta este domingo con 'Martista'.

Bodegas Franco-Española, escenario de 'Los Vermú Toreros' desde las 13,30 horas, presenta a 'El pájaro volador' y 'Los Mejillones Tigre'; y el 'Café Cantante', en el 'Círculo Logroñés', cierra con 'Maika Makovski', mientras que el 'Actual Urbano', que se desarrolla en 'La Gota de Leche', cuenta con las actuaciones de 'Estrés' y Laura Sam.

La 'Guerra de Bandas', a las que se han presentado 131 propuestas, ha determinado que actúen, como semifinalistas, entre ayer y hoy, a partir de las 19 horas, Clara Olóndriz, 'Chicarela', 'Dj Moderno Live', Fabio Laseca, 'Gargantúa', 'Homesick', John Dealer&The Coconuts', 'The Tragic Company' y 'Tribu'.

El día de la final, actuarán como invitados 'Los Zigalas'. El premio para el ganador son 2.500 euros, así como ser el primer grupo que actuará en el 'Escenario UNIR' de la edición de 2027. Además, se otorgan accésit, así como un premio de 300 euros que determina el público.

Por último, este domingo finaliza otra iniciativa del Festival, 'Laboratorio Actual', en el IRJ, para jóvenes de entre 14 y 30 años, "un programa de formación musical gratuito organizado por el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y FeelSing", con talleres de 25 plazas para jóvenes que "quieran empezar a introducirse en el mundo de la música o que cuenten con nociones básicas y quieran seguir aprendiendo".