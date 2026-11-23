Santiago Gutiéerez , presidente de ATRADIS - FER

LOGROÑO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santiago Gutiérrez ha sido reelegido presidente de la Asociación de Transportistas y Logistas de La Rioja (ATRADIS), integrada en la Federación de Empresas de La Rioja (FER), para un nuevo mandato.

El transporte de mercancías "es una actividad estratégica para la economía riojana". "Garantiza el abastecimiento de la industria y el comercio y permite que los productos de las empresas riojanas lleguen a los mercados nacionales e internacionales. La competitividad de buena parte del tejido empresarial depende de contar con un transporte eficiente y con buenas conexiones", han señalado.

Entre las principales dificultades del sector está "la falta de profesionales, especialmente de conductores". ATRADIS "seguirá con una clara apuesta por la formación profesional y la cualificación, con el objetivo de incorporar nuevos profesionales que favorezcan el relevo generacional".

A ello se suma "el aumento de los costes energéticos, especialmente del combustible, que inciden directamente en los márgenes de las empresas y en su capacidad para invertir y renovar sus flotas".

La mejora de las infraestructuras y de las conexiones con los centros de producción y distribución "es otra de las necesidades del sector".

En este nuevo mandato, ATRADIS RIOJA continuará trabajando con las administraciones para dar respuesta a estas dificultades y defender los intereses de las empresas transportistas y logísticas de La Rioja.

ATRADIS Rioja lleva 41 años de trayectoria. La Asociación de Transportistas y Logistas de La Rioja se fundó en 1985 y celebró su 40.º aniversario en octubre de 2025.