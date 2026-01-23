Santo Domingo de la Calzada se incorpora a la Red de Ciudades y Villas Medievales

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) se incorpora a la Red de Ciudades y Villas Medievales en FITUR - RED DE CIUDADES MEDIEVALES

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada se ha adherido a la Red de Ciudades y Villas Medievales, una unión que se ha formalizado este jueves durante la Asamblea General Ordinaria de la asociación celebrada en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR.

El acto protocolario ha tenido lugar en el stand de La Rioja, donde se realizó la tradicional foto institucional y el municipio entregó a la Red un libro que documenta su rico patrimonio medieval junto a otros detalles conmemorativos.

La incorporación de Santo Domingo de la Calzada refuerza la presencia de la Red en el norte peninsular y consolida un proyecto que sigue creciendo en número de miembros, en propuestas turísticas conjuntas y en la promoción de los valores patrimoniales, culturales y gastronómicos que comparten los municipios asociados.

El alcalde de Hondarribia y presidente de la Red, Igor Enparan Araneta, dio la bienvenida al nuevo municipio destacando la importancia de seguir tejiendo vínculos entre territorios con un legado histórico común.

En palabras de Enparan, "la incorporación de Santo Domingo de la Calzada supone un paso importante en el refuerzo de la Red. Nos une un mismo objetivo, poner en valor nuestro patrimonio y fortalecer las relaciones entre ciudades con historia compartida".

"Agradezco a Raúl Riaño, alcalde de Santo Domingo de la Calzada, y al equipo técnico, su implicación en este proceso de adhesión que enriquece nuestro proyecto común", ha añadido.

Durante la Asamblea, celebrada en el Pabellón 9 de IFEMA, se aprobaron también las cuentas del ejercicio 2025, el presupuesto para 2026 y el informe de actuaciones del pasado año, que incluyó diez acciones diferentes.

Entre las propuestas para 2026, la Red seguirá apostando por iniciativas de éxito como la deportiva "Red-Corriendo el Medievo", la musical "En Clave de Red" y, la más consolidada de todas ellas, el gastronómico Concurso de Pinchos y Tapas Medievales.

Enparan ha subrayado además la necesidad de consolidar la Red con nuevas incorporaciones y patrocinios externos.

"Tenemos muchas metas compartidas y un compromiso firme con la cooperación. Más allá de nuestras fronteras municipales, lo que realmente nos identifica es la voluntad de trabajar juntos y de seguir haciendo de nuestras ciudades medievales un referente en la promoción del turismo de calidad", añadía el presidente de la Red.

Por su parte, el regidor calceatense ha destacado la oportunidad que representa FITUR para formalizar la adhesión del municipio. "Qué mejor lugar y qué mejor momento que FITUR para formalizar nuestra adhesión a esta gran familia de ciudades medievales", ha afirmado Riaño.

Y, en este sentido, ha reseñado que "para los calceatenses es un proyecto ilusionante, somos una ciudad nacida en torno al Camino de Santiago con historia, patrimonio, tradiciones e identidad muy marcada. Ahora queremos aportar todo ese valor a la Red y crecer juntos", haciendo referencia también a la implicación del concejal de Turismo, Oscar Reina, en este proyecto.

"No queremos ser solo una ciudad de paso en el Camino de Santiago. Queremos ser una ciudad activa y comprometida. La unión hace la fuerza y formar parte de esta asociación nos permitirá compartir experiencias, aprender y contribuir al desarrollo conjunto de nuestras villas y ciudades", ha apuntado Riaño.

Con esta incorporación, la Red de Ciudades y Villas Medievales -formada actualmente por Hondarribia, Estella-Lizarra, Laguardia, Almazán, Sigüenza, Marvão (Portugal), Valencia de Alcántara y ahora Santo Domingo de la Calzada- amplía su presencia y reafirma su apuesta por la promoción conjunta del patrimonio y el turismo histórico de calidad.

SOBRE LA RED MEDIEVAL.

La Red de Ciudades y Villas Medievales es una iniciativa turística pionera que integra a ocho municipios de España y Portugal con un importante patrimonio medieval como son Almazán (Soria), Estella-Lizarra (Navarra), Hondarribia (Gipuzkoa), Valencia de Alcántara (Cáceres), Laguardia (Álava), Marvão (Portugal), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Sigüenza (Guadalajara).

Su objetivo es promocionar y difundir el rico legado histórico de estas ciudades y villas, donde su pasado medieval ha llegado hasta nuestros días, a través de su historia, su arquitectura, sus leyendas y su literatura.

El exitoso Certamen Internacional de Pinchos y Tapas Medievales que se celebra anualmente con la participación de un representante de cada localidad y el proyecto de turismo deportivo Red-Corriendo el Medievo que une la experiencia histórica con el placer de hacer deporte son un ejemplo de las iniciativas turísticas de la Red de Ciudades y Villas Medievales.