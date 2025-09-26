Santo Domingo de la Calzada, sede este sábado de Camino Escena Norte

Archivo - Santo Domingo de la Calzada es sede de Camino Escena Norte y la Compañía riojana El Perro Azul Teatro llega a Gernika - CORSINO - Archivo

La compañía riojana El Perro Azul Teatro llega a Gernika

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Camino Escena Norte desembarca este sábado en Santo Domingo de la Calzada, con el espectáculo de títeres para público infantil y familiar "Nanay de la China" de la premiada compañía gallega Pérez y Fernández.

Al finalizar el espectáculo habrá un coloquio con el público moderado por la actriz Begoña González Hidalgo de la compañía riojana Peloponeso Teatro.

La cita será a las 18,30 horas, en el Teatro Avenida de la localidad, con entrada libre.

Además, la compañía riojana El Perro Azul Teatro llega este domingo a Gernika dentro del periplo que están haciendo las compañías riojanas por las restantes cinco comunidades autónomas que componen Camino Escena Norte.

Los riojanos pondrán en escena Globe Story, en una cita que será a las 13 horas en la Fuente de Mercurio de la localidad vizcaína, igualmente con entrada libre.

"NANAY DE LA CHINA".

Nanay es una niña que nació en una noche sin luna. Sus vecinos y vecinas la rechazan desde que nace, por pura superstición. Ella sólo sabe decir que ¡NO!, y ayudar a su abuelo a cultivar el arroz más delicioso a esta orilla del Yangtsé, acompañada de Chis-Púm, un simpático búfalo de agua. Para luchar contra la estúpida superstición de la gente, Nanay y su abuelo elaboran un plan que no sale todo el tiempo tan bien como debería...

Nanay de la China, cuyos autores son Xabier Romero y Victoria Pérez, es un espectáculo de teatro para público familiar en el que se fusionan títeres y actores para representar esta original historia, llena de magia, aventuras y humor.

Pérez&Fernández es una compañía de artes escénicas, creada por Victoria Pérez y Manu Fernández, especializada en proyectos para público familiar.

Desde su creación en el año 2015, han producido espectáculos a partir de adaptaciones literarias de títulos como O poder de Amabel, de Érica Esmorís, Aguratrat, de Roald Dahl, o Os nenos da varíola, de María Solar, pieza galardonada en 2021 como mejor espectáculo para público familar en los Premios María Casares y con el premio Luísa Villalta por la igualdad.

En 2023 estrenan Nanay da China, un texto original de Victoria Pérez y Xabier Romero, premio María Casares al mejor espectáculo de títeres.

CAMINO ESCENA NORTE.

Camino Escena Norte es un proyecto de intercambio cultural por medio de las artes escénicas entre Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja que, promovido por las asociaciones profesionales Escena Galega, EscenAsturias, Acepae, Eskena, Escena Navarra y Aescena.

Despliega en esta edición una intensa programación de actividades en 60 sedes de estas seis comunidades, por medio del ciclo de teatro, danza y nuevo circo Itinerario Constelaciones y de la programación expandida Camino Expandido, con encuentros, talleres, acciones de formación o estancias de creación artística.