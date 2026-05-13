De los Santos indica que el PP trabaja en un proyecto para "erradicar" el acoso escolar

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos,acompañado del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y de las concejala Celia Sanz y Rosa Fernández, visita la exposición 'Mujeres en la Ciencia' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha asegurado que su formación "está trabajando en un proyecto que, cuando Alberto Núñez Feijóo lleve a la Moncloa, será una realidad y que lo que pretende es borrar para siempre la violencia en las aulas, el bullying, lo que siempre hemos llamado acoso escolar".

Ha lamentado que "afecta a más de un millón de adolescentes y que especialmente entre los 10 y los 11 años, y que alcanza cotas que son insoportables, y que lleva muchas veces incluso al suicidio y, por ello, es algo que tenemos que erradicar".

De los Santos ha realizado estas manifestaciones, acompañado del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y de las concejales de Igualdad y Cultura, Celia Sanz y Rosa Fernández, respectivamente, antes de visitar, en la Casa de las Ciencias, la exposición 'Mujeres en la ciencia'.

Ha avanzado, sobre el acoso escolar, que "habrá una Ley que prohibirá el acceso a las redes sociales hasta los 14 años y hasta los 16, solo con el consentimiento paterno o materno". Ha señalado que cuando el PP gobierne en España "habrá unos profesores dedicados exclusivamente exclusivamente a la convivencia en las aulas porque en estos momentos, y por culpa de la LOMLOE, lo que estamos viendo es que esos maestros a los que les están liberando de algunas horas para que se encarguen de esa cuestión no están dando los efectos que eran deseados".

Todo ello, porque ha reconocido "al profesor de matemáticas no se le puede exigir que vele por la convivencia y porque esto es tan importante que tiene que recaer en quienes realmente estén preparados para ello".

Ha abogado, además, "por abrir una reflexión entre todos y todas, y no es otra, sino los cambios que necesitan las leyes del menor, ya que esta cuestión es muy seria y, entre todos, tenemos que ser capaces de erradicar". "Creo que con que un solo chaval viva aterrorizado es suficiente para que todos cojamos nuestras armas personales y las pongamos a su disposición, porque estos chavales", ha concluido en este aspecto.

PARA SÁNCHEZ "LA IGUALDAD ERA UN PANFLETO"

Ha lamentado, por otra parte, que España "llevaba siendo décadas uno de los países más igualitarios del mundo, y ahora después de ocho años del Gobierno de Pedro Sánchez, y visto lo visto, y conociendo las biografías de los que han sido sus manos derechas durante demasiado tiempo, vemos que en su caso la igualdad solo era un panfleto, solo era una bandera que levantar".

"La realidad lo que nos conduce es que mientras que, por ejemplo, los demás vivíamos encerrados con mascarillas, aterrorizados por el COVID, algunos de sus ministros como José Luis Ábalos estaban presuntamente organizando orgías en diferentes lugares de España, en el Parador de Teruel o incluso en alguna ciudad gallega".

Ante ello, el también diputado nacional del PP ha indicado que "por eso "es tan importante que gobiernos como el de la ciudad de Logroño crean en la igualdad real, luchen cada día por esa igualdad y sobre todo pongan toda su energía en erradicar una de las peores lacras que sigue viviendo España y que es la violencia machista".

Un hecho que "nos interpela a todos pero de forma muy importante a los hombres que tenemos que poner pie en pared, que tenemos que de una vez por todas terminar con este tipo de violencia".

"HACER EFECTIVA Y REAL LA IGUALDAD"

Escobar, por su parte, ha definido a De los Santos como un autor "reconocido y muy comprometido con la cultura, con la educación y con la igualdad". Sobre este último tema, el alcalde de Logroño ha afirmado que "nos incumbre como partido, nos incumbe como institución, el hacer real y efectiva una igualdad con mayúsculas, en todos los órdenes de la vida, en todos los aspectos y en todos los ámbitos".

Ha señalado que la exposición de la Casa de la Ciencias "recupera cierta visibilidad que las mujeres científicas nunca tenían que haber perdido". Precisamente, en este aspecto, de dar visibilidad real a las mujeres, ha destacado que desde el Ayuntamiento "se trabaja, a través de la Red por la Igualdad de Logroño, por la igualdad efectiva, con la igualdad real, que tienen que ver con aspectos desde puramente policiales hasta puramente infantiles, pedagógicos y preventivos, que es lo fundamental que anima a esta red".

Escobar también ha puesto el acento en la iniciativa municipal de 'Rutas por la Igualdad', que "son otro elemento dinamizador y de visibilización de la igualdad, que nos permiten descubrir las historias y la intrahistoria de mujeres enormes que han formado parte de nuestra historia".

LIBRO 'EL EVANGELIO SEGÚN CARAVAGGIO'

Posteriormente, De los Santos ha presentado su libro 'El Evangelio según Caravaggio', en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), siendo introducido por el propio Escobar.

Ha recordado que cuando estudió Historia del Arte "nos enseñaron algunos de los retratos de los Reyes de España como obra de artistas varones, cuando en realidad eran de Sofonisba Anguissola o de Clara Peeters; es decir que hasta hace no tanto ni siquiera las mujeres tenían un sitio en la historiografía artística".

Por ello, ha proseguido "lo que hecho es, no rescatar a una mujer, sino hablar de un hombre pero para huir de la mentira", porque "todo lo que creemos -de Caravaggio-, que sabemos de su vida, no es cierto; ni

era tan violento como lo pintan, o al menos tan violento como toda la sociedad, y que si llevaba espada era porque esto era un símbolo de estatus".

"De alguna manera hemos comprado, desde la segunda mitad del siglo XX y hasta hace bien poco, que por pintar a jóvenes lánguidos y con miradas arrobadas, esto era consecuencia de su sexualidad, cuando no hay ni un solo documento que hable de tal cuestión", ha añadido De los Santos, para concluir que "era hora que se contará lo que realmente ocurrió a su alrededor, por supuesto, con un poco de ficción porque no hay prácticamente documentación de la época ni sobre su vida ni siquiera sobre su forma de trabajar".