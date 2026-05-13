De los Santos (PP) aconseja a los ministros que "trabajen por y para los españoles, y hagan menos de comentaristas"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, atiende a las explicaciones de la concejala Celia Sanz y del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, al visitar la exposición 'Mujeres en la Ciencia' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha aconsejado a los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez que "trabajen por y para los españoles, a que se desgasten para que no lo haga la ciudadanía, y que hagan un poco menos de comentaristas".

De los Santos ha respondido de este modo, en Logroño, donde ha visitado junto al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la exposición 'Mujeres en la Ciencia', preguntado por los periodistas acerca de la polémica de las últimas horas por las palabras hacia las mujeres del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Ha señalado que "sobre las declaraciones del presidente de un club como es el del Real Madrid, de un gran empresario, tengo poco que decir", para añadir que "no todos tenemos los mejores días cuando nos enfrentamos a los micrófonos".

A continuación, ha querido resaltar la labor de Florentino Pérez "ha hecho durante los últimos años una labor extraordinaria, no solamente con uno de los clubes más importantes del mundo, pero también siendo uno de esos empresarios que ha hecho en muchos casos que de España se hablara fuera de nuestras fronteras".

En este sentido, ha rogado a los ministros que "dediquen su tiempo a lo que tienen que dedicarlo, es decir, a trabajar por y para los españoles, a desgastarse ellos para que la ciudadanía no se desgaste y que hagan un poco menos de comentaristas".

Ha señalado que "hemos pasado de la ministra que habla de Julio Iglesias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a la que habla de Florentino Pérez o de cualquiera que pasaba por allí". Por ello, les ha reclamado que "se tomen en serio sus trabajos, que hagan lo que tienen que hacer y, que si de verdad creen que algo no está, desde un punto de vista legal a tono con lo que se espera de cualquier ciudadano, que lo denuncien, pero que dejen de hacer comentarios, desde mi punto de vista, bastante gratuitos y casi siempre muy oportunistas".