Sanz destaca la "tolerancia cero" de Logroño "contra la violencia machista" y pone el foco en ayudar a las víctimas

Concentración contra la violencia de género en el Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha destacado la "tolerancia cero" de la capital "contra la violencia machista". Además, ha puesto el foco "en esas mujeres que sufren esa violencia y en esos hijos e hijas y queremos decirles que no están solos".

Ha sido en la concentración mensual contra la violencia de género que se ha desarrollado en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, y a la que han acudido, entre otras personalidades, el alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar.

La edil de Igualdad ha afirmado que la violencia contra las mujeres "sigue siendo uno de los problemas sociales más graves que tenemos como sociedad y uno de los principales desafíos que aún tenemos pendientes de resolver". "No podemos acostumbrarnos y no podemos permitir que las cifras se conviertan en una rutina o una realidad que desde luego nunca debería existir", ha añadido.

En este punto, Sanz ha recordado que desde 2003, cuando comenzaron los datos oficiales, han sido ya 1.377 las mujeres asesinadas por violencia machista, 36 en lo que va de 2026. A ello, ha unido que "esta violencia no solamente alcanza a las mujeres sino que también son víctimas directas de ella los menores y ya son 68 menores los que han sido asesinados en contextos de violencia de género contra sus madres, tres de ellos en este 2026".

Ante ello, la concejal ha indicado que "queremos poner el foco en esas mujeres que sufren esa violencia y en esos hijos e hijas y queremos decirles que no están solos". "Una mujer no puede enfrentarse sola a esa violencia y no puede recorrer sola ese camino", por lo que "hay que escucharlas, respetar sobre todo sus decisiones y tenemos que acompañarlas en todos los sentidos, facilitarles información, recursos, atención y protección".

"COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y CONSENSO"

Esto, ha añadido Sanz "es una responsabilidad que corresponde al conjunto de la sociedad y por eso estamos hoy aquí, para ratificar ese compromiso; un compromiso de coordinación, cooperación y consenso". "Las administraciones y el tejido social debemos trabajar y seguir trabajando de la mano porque debemos en todo caso tener en cuenta que ayudar a esas mujeres es nuestro principal objetivo".

Por este motivo, ha resaltado "la importancia que tiene que todas las fuerzas políticas vayamos de la mano bajo ese paraguas que es el pacto de Estado contra la violencia de género", al tiempo que ha puesto en valor el trabajo del grupo 'Logroño por la Igualdad", que ha conseguido "construir una red firme precisamente para ayudar a todas estas mujeres".

Para Sanz, "ese trabajo en consenso con un compromiso de todos, yendo todos de la mano, es la única manera de que esas propuestas y acciones cambien y sirvan para que esa violencia de género cada vez por lo menos sea una cuestión de mayor repulsa y de mayor trabajo entre todos. Pero debemos seguir avanzando, no nos debemos rendir".

En este sentido, ha recordado que "desde el inicio de esta legislatura hemos impulsado y hemos fortalecido estas concentraciones mensuales contra la violencia de género, que desde luego creemos que no solo son un acto simbólico, sino que hay mucho más por detrás, ya que suponen un altavoz permanente de denuncia, un espacio donde recordar a esas víctimas y mostrar nuestra solidaridad con esas mujeres y esos menores que están sufriendo esa violencia". "Por lo tanto, tenemos que mostrar en todo momento esa tolerancia cero de la ciudad de Logroño frente a la violencia machista", ha destacado.

Por este hecho, "tenemos que mantener un espacio de compromiso frente a esa violencia y por eso agradecemos también a los grupos políticos que participan de una manera constante mensualmente en estas concentraciones, porque erradicar la violencia contra las mujeres es algo de todos". "Necesitamos por lo tanto firmeza y desde luego seguiremos trabajando una de las cuestiones principales que es la concienciación, la prevención y la sensibilización", ha resaltado.

Sanz ha indicado que "lo haremos también de la mano de la comunidad educativa, centros educativos que han participado ya de una manera activa en estas concentraciones contra la violencia, porque también tienen la convicción y el compromiso de que pueden aportar contra esta violencia machista".

Para concluir, la concejala de Igualdad ha indicado que "hoy nos volvemos a reunir detrás de estas cifras que por desgracia son una realidad, porque hay mujeres que siguen teniendo miedo y necesitan que sigamos estando a su lado". De ahí, que "desde este ayuntamiento reafirmamos ese compromiso para estar al lado de esas mujeres", porque "queremos que Logroño ninguna mujer pueda vivir con miedo".

"Queremos un Logroño que acompañe, un Logroño que proteja, que eduque en igualdad y que responda unido, como lo estamos haciendo, a la violencia machista", ya que "no cabe la indiferencia", ha reseñado, para concluir indicando que "todos nos tenemos que implicar y solo desde ese compromiso podremos construir una ciudad verdaderamente libre de la violencia machista".