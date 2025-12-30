Sanz, sobre Gobierno Logroño en 2025: "Hemos continuado cumpliendo compromisos de Legislatura, priorizando la vivienda"

Archivo - La pasarela de Gonzalo de Berceo ha sido una de las obras finalizadas en est 2025 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha afirmado este martes, tras la habitual rueda de prensa de la Junta de Gobierno, que finaliza un año 2025 "en el que continuamos cumpliendo los compromisos que asumimos al inicio de la Legislatura".

Un cumplimiento que ha centrado "con especial atención a las políticas municipales centradas en la vivienda, la dinamización del comercio local, la industria, la atención social y la promoción de la ciudad a través de la oferta cultural, turística y deportiva".

En este sentido, Sanz ha destacado que durante este año se ha continuado desarrollando el Plan de Vivienda iniciado esta legislatura y que ahora mismo lleva en marcha más de 500 viviendas, algunas en ejecución, otras en proyecto y otras que comenzarán este año.

Se ha desbloqueado también el sector Ramblasque, lo que supone impulsar la mayor transformación urbanística y residencial de los últimos 30 años en Logroño y que se materializará en no menos de 2.000 viviendas, 900 viviendas protegidas.

Asimismo, se han desbloqueado un total de 24 PERIs lo que se traduce en mejoras en el espacio público, en espacios verdes, en conectividad, en vivienda y en barrios como Lobete o Avenida de Burgos.

Durante 2025 ha continuado también desarrollándose el Plan de Suelo industrial, con actuaciones de mejora en los diferentes polígonos industriales y recientemente se han licitado siete parcelas en el polígono de Las Cañas.

Se ha iniciado el desarrollo de otro de los proyectos transformadores para el futuro de la ciudad, el Proyecto 1521 que ha dado sus primeros pasos con las excavaciones previas realizadas en el entorno de Valbuena.

En el balance del año pasado, la portavoz ha señalado otras actuaciones que se han impulsado como la adjudicación de la asistencia técnica para la reforma de Cien Tiendas y el inicio de manera inmediata de la intervención en Beti Jai; o la finalización de las obras de conexión peatonal en La Glorieta.

También el nuevo parque junto a la iglesia de Madre de Dios; la reforma de la pasarela de Gonzalo de Berceo; la mejora de los campos de fútbol de Pradoviejo, la Estrella y La Ribera o los nuevos puestos exteriores adjudicados en el Mercado de San Blas.

Igualmente, la ciudad continúa también avanzando en su estrategia de Ciudad Circular, incorporando nuevos espacios verdes como los parques del Camino de Santiago y Las Tejeras.

La portavoz ha destacado en su balance que en 2025 han seguido también impulsándose importantes proyectos en materia de innovación tecnológica.

Así, en colaboración con el Gobierno de La Rioja se están desarrollando soluciones de inteligencia artificial para automatizar y mejorar la gestión de los servicios públicos a través del proyecto de Gemelos Digitales en áreas claves para la ciudad como son medio ambiente, seguridad y movilidad.

Logroño ha sido seleccionado también para el proyecto EDINT para el desarrollo de infraestructuras urbanas inteligentes. Y se está aplicando ya la tecnología al sector turístico.

Y, por último, en materia social, en este año 2025 han comenzado las obras del centro intergeneracional en la antigua estación de autobuses, se ha creado la Mesa de la Soledad que ya atiende a 65 casos de soledad extrema y se ha mejorado el contrato del servicio de Ayuda a Domicilio.