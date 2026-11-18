Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha justificado la paralización de las obras para la construcción de una nueva rotonda en el barrio del Cubo para "hacer escucha activa" de quienes es oponen a ella, aunque recuerda que este trabajo se proyectó "por una demanda vecinal recurrente".

A preguntas de los medios de comunicación, al finalizar la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local, Sanz ha señalado que, en la reunión prevista esta tarde con vecinos, "el objeto es escucharles, como no puede ser de otra manera, escuchar a esa parte de vecinos".

Porque, ha continuado, "este equipo de Gobierno ya ha explicado que esa intervención se hace partiendo de una demanda vecinal que estaba recogida en los Presupuestos Participativos de manera recurrente".

Ha aclarado, por ello, que la realización de la obra "no es una decisión que adopta el Ayuntamiento, sino que se adopta la decisión porque era una demanda vecinal", que, además, como ha subrayado, "estaba apoyada y sigue siendo apoyada por la Asociación de Vecinos del Cubo".

"Lo que ocurre ahora -ha explicado la portavoz- es que, ante la alarma que se ha generado en otro sector vecinal, lo que se ha hecho es que el sábado, tras una reunión informal del alcalde que se acercó hasta el lugar para poder hablar con esos vecinos, se decidió paralizar esas obras para convocar una reunión en la que se puedan plantear sobre la mesa las cuestiones que se crean oportunas".

Por lo tanto, ha considerado Celia Sanz que la reunión de hoy "tiene un motivo muy claro y es que nuestra forma de actuar, es una forma participativa y escuchando a los vecinos".

"Esta intervención, insisto, y esto es importante, se inició porque había una demanda vecinal, que además era recurrente desde hace bastantes años, ese consenso se tenía. Pero si ahora ha habido un malestar, lo que hemos hecho es paralizar para escuchar. Y a partir de esa escucha activa, iremos tomando decisiones", ha concluido.