Sanz niega tramitación "opaca" de Terraza San Mateo: "Se está llevando a cabo de manera rigurosa y conforme a la ley"

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha negado este miércoles que exista una tramitación "opaca" de la contratación de la Terraza de San Mateo, como critican varios grupos de la oposición municipal, al tiempo que ha asegurado que este procedimiento "es está llevando a cabo de manera rigurosa y conforme a la ley".

A preguntas de los medios de comunicación durante la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por la Junta de Gobierno Local, Sanz ha incidido en que "yo les puedo informar que el procedimiento administrativo para la adjudicación de la terraza de San Mateo sigue su curso".

"Ese procedimiento administrativo -ha insistido- en la fase que se encuentra es en que la parte técnica del Ayuntamiento está informando sobre el Sobre B, que ayer se abrió en la Mesa de Contratación, y en los próximos días se volverá a reunir la mesa para finalizar ese procedimiento administrativo".

Un proceso, "que, como siempre hemos indicado, se está realizando conforme a lo que es el pliego de prescripciones técnicas, que es el que enmarca la licitación, y que es una concurrencia competitiva", algo que "se hace siempre de conformidad y siguiendo a pies juntillas la Ley de Contratatos del Estado".

Y, al tiempo que ha dicho que se ha producido ninguna reunión con las peñas sobre este asunto, se ha referido a la petición de comparecencia en pleno -realizada ayer por el PR+- del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, para ofrecer las correspondientes explicaciones respecto al caso.

"Cuando un grupo de la oposición pide una comparecencia, y en este caso si piden una comparecencia en pleno, evidentemente el equipo de Gobierno comparecerá y dará las explicaciones que tenga que dar. Lo que sí que les puedo garantizar es que, cuando en este caso se está hablando de un procedimiento que es opaco y que no tiene transparencia, eso es lo que yo quiero desmentir", ha reseñado la portavoz municipal.

Así, ha explicado de nuevo que "nosotros estamos actuando con un procedimiento administrativo igual, igual que en cualquier otro proceso de contratación, en este caso de concurrencia competitiva, se ha sacado a licitación y sigue su curso administrativo de una manera completamente normal, por lo que en los próximos días finalizarán esas mesas de contratación para hacer una propuesta de adjudicación".

De modo que ha insistido en que "no tenemos por qué tener ningún inconveniente en que el concejal del área comparezca en pleno o en comisión para dar todas las explicaciones que en este caso se requieran, como hasta ahora hemos venido haciendo sin ningún tipo de problema o inconveniente".

"Lo que sí que me corresponde como portavoz del equipo de Gobierno es decir de manera contundente que el proceso de adjudicación para la Terraza de San Mateo se está llevando a cabo de una manera totalmente rigurosa, conforme a la ley y conforme a los parámetros y los requisitos que marca la Ley de Contratos del Estado", ha finalizado Celia Sanz.