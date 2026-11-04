Sanz: "Tranquilidad" sobre ayudas rehabilitación en Logroño, las no concedidas un año "serán prioridad al siguiente"

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LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha llamado este miércoles a "la tranquilidad" sobre la concesión de las ayudas a la rehabilitación y a la accesibilidad por parte del Consistorio, después de la advertencia lanzada ayer por el PSOE sobre recortes en el presupuesto y más de un centenar de estas subvenciones no cubiertas en 2025.

En palabras de la portavoz, "ayer por parte del Partido Socialista se dio una rueda de prensa dando unas explicaciones que entendemos que son sesgadas y que desde luego no se ajustan a la realidad".

Sanz, en este sentido, ha apuntado que las ayudas a la rehabilitación en el caso del Ayuntamiento "no son ninguna novedad" y ha recordado que "se circunscriben exclusivamente a lo que son patrimonio cultural y el Casco Antiguo y edificios protegidos", mientras que las ayudas generales a la rehabilitación son competencia del Gobierno regional.

En estas ayudas municipales, además, ha integrado otro paquete, referente a las ayudas a la accesibilidad, que contemplan a su vez dos líneas: por un lado, la de elementos comunes en el interior de edificios, como cuestiones como la colocación de ascensores, y las de las propias viviendas, donde ha puesto como ejemplo el caso más común, la sustitución de la bañera por ducha. Ayudas que, en este caso, "sí que afectan a todos los edificios situados de la ciudad".

Todo este paquete de ayudas de competencia municipal -rehabilitación y accesibilidad- cuenta este año 2026 con una partida cercana a los 900.000 euros y se han convocado en todas sus vertientes hace unas semanas. Y, como ha avanzado Sanz, en el caso de los presupuestos del Ayuntamiento para 2027, la partida aumentará hasta los 1,1 millones de euros.

"Dejar también muy claro -ha añadido- que todas las ayudas que se solicitan son atendidas, porque aquellas que se quedan en lista de espera en una convocatoria, son atendidas con carácter prioritario en la siguiente. Estamos dando cumplimiento a las previsiones de nuestro plan de inversión. Nuestro mensaje es de tranquilidad porque ninguna solicitud se va a quedar fuera".