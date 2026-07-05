Sara Suberviola gana el Premio 'Narrating Equality' con un libro que rompe estereotipos sexistas entre los más pequeños - ATENEO RIOJANO

LOGROÑO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La periodista logroñesa, Sara Suberviola, ha sido la ganadora de la X edición del premio internacional de literatura infantil 'Narrating Equality' con su cuento 'La señora Rosquilla, el señor Rosquilla y yo'. Un libro que pone en evidencia los estereotipos más comunes o mensajes sexistas que nos podemos encontrar en el día a día con el fin de ayudar a los más pequeños a reconocerlos y evitarlos.

El premio internacional 'Narrating Equality' es un proyecto creado por la asociación Woman to be en 2012. Un premio literario que tiene el objetivo de ofrecer a las pequeñas lectoras y lectores un imaginario alternativo al tradicional que ha transmitido la literatura infantil y que en muchos casos estaba lleno de estereotipos. Está respaldado por la editorial española NubeOcho y por USCIRE DAL GUSCIO.

LA DIFICULTAD DE LOS LIBROS ILUSTRADOS

En una entrevista a Europa Press, Sara Suberviola asegura estar "orgullosa" de este reconocimiento porque, a su juicio, es "muy complicado" hacer textos para un libro ilustrado. Es más, como ha reconocido, "llevo años formándome en este tipo de cuentos y he empezado muchos pero la realidad es que éste es el primero que ha visto la luz".

Para la autora, hacer un libro de estas características "no es sencillo. He trabajado de periodista, he escrito novelas, relatos, poesía... pero reconozco que para mí lo más difícil es adaptar el texto a un libro ilustrado".

En primer lugar, explica, por el público al que va dirigido, especialmente los más pequeños. "Hay que ofrecer un mensaje claro, didáctico, breve, sencillo... siempre intento hacer una historia en la que además de aprender algo, realmente disfruten".

Además este tipo de lectura tiene un doble público "porque les tiene que gustar a los niños pero los que lo eligen son los padres, con lo cual, hay que tener en cuenta también este filtro".

PUBLICACIÓN FÍSICA DEL LIBRO

Con las bases claras y aprendidas gracias a sus años de formación, Suberviola decidió arriesgarse y presentar a este concurso italiano su libro 'La señora Rosquilla, el señor Rosquilla y yo' sin esperar que iba a ser la ganadora del mejor premio; Su publicación física e ilustrada el próximo año y, además, en varios idiomas, editado por NubeOcho.

Pero ¿cómo surgió la idea de presentarse?. La autora explica que va mirando certámenes, sobre todo de literatura infantil, porque "al fin y al cabo te ayudan a poder dar salida a tus historias y acceder a las editoriales. Encontré este, que es muy destacado y decidí intentarlo".

"Ahora tras conocer que he sido la ganadora, ellos deberán realizarlo como libro ilustrado, con un formato muy concreto, y harán todo el trabajo de edición, buscar ilustrador, traducirlo...".

Aún así, antes de conseguir desarrollar la historia ganadora, la escritora reconoce que se peleó "con otras cuatro o cinco ideas que también venían a mi cabeza. La literatura infantil o el libro ilustrado tiene muchas exigencias, hay que tener en cuenta muchos elementos, y por eso tuve varias ideas antes de llegar a los señores Rosquilla".

Aunque no puede revelar toda la historia, Suberviola explica que en este libro "hay dos personajes, la señora y el señor Rosquilla que cometen, o no se dan cuenta, cierto sexismo en sus comentarios y a partir de ahí, digamos, se desarrolla una historia".

LA ILUSTRACIÓN "PARTICIPA EN LA HISTORIA"

Un cuento que, en pocos meses, verá a la luz con toda la ilustración de la que como asegura la escritora está "deseando ver" el final porque "la ilustración no es algo accesorio. El trabajo creativo del ilustrador también participa en la historia porque igual hay cosas que el texto no dice pero la ilustración sí que muestra o incluso a veces lo contradice. Se acompañan".

Por todo ello, indica, "tengo suerte de que en este concurso me están haciendo partícipe de todo así que ya tengo ganas de ver los primeros bocetos para ver cómo queda el libro finamente pero también de disfrutar de los pasitos previos".

Está previsto que el libro se traduzca en italiano, castellano, inglés, entre otros idiomas.

UN IMPULSO PROFESIONAL

Finalmente, como ha destacado la también periodista, ganar este premio también es importante "para dar un pequeño impulso" a su trayectoria profesional. "Al traducirse en varios idiomas y la distribución que tiene puede ser algo positivo para mí, ni de lejos hubiera esperado ganar".

La edición será responsabilidad exclusiva de la editorial NubeOcho. La Asociación Woman to Be, Uscire dal Guscio y NubeOcho promoverán también la obra ganadora en ámbitos internacionales.